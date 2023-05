Katherine Miranda reacciona a ataques del petrismo: “Tener voz, alzarla y denunciar tiene un precio que estoy dispuesta a asumir”

La congresista Katherine Miranda, de la Alianza Verde, ha sido víctima de todo tipo de críticas y hostigamientos del sector más radical del petrismo. Esto, luego de oponerse a varias de las reformas del Gobierno y expresar varios puntos con los que no está de acuerdo, a pesar de que respaldó al presidente Gustavo Petro en la pasada campaña electoral.

La representante a la Cámara por Bogotá se pronunció sobre esos ataques. “Calladita me vería mejor y no me atacarían tanto… Lo sé. Tener voz, alzarla y denunciar tiene un precio que estoy dispuesta a asumirlo. Hoy camino la vida política repitiéndome un mantra: ¡Adelante… soy fuerte, soy valiente, puedo hacerlo!”, aseguró.

La congresista ha recibido respaldo por su trabajo desde distintos sectores. Mientras que desde el petrismo no han ahorrado críticas.

Miranda cree que su gran ‘pecado’ es haberse opuesto a la reforma política que se cayó en el Congreso. La representante fue una de las que más crítico esa propuesta del Gobierno porque había varios ‘micos’, entre ellos que los congresistas pudieran saltar a ser ministros y se les guardara su curul; y que a través de las listas cerradas los parlamentarios actuales tuvieran preferencia sobre los nuevos para las siguientes elecciones. Eso le costó diferencias incluso con su colega de partido, el senador Ariel Ávila, uno de los coordinadores ponentes del proyecto.

Otro de los motivos por los que la congresista considera que la están atacando desde el petrismo es por haberse opuesto a la “expropiación exprés” del Plan Nacional de Desarrollo. Se trató de un artículo que despertó profunda polémica en el proyecto porque para algunos sectores permitiría la compra de tierras por parte del Estado a través de la figura de la expropiación.

Miranda también cree que también la están atacando por “hacer respetar la separación de poderes”. Esto, luego de la pelea entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa, después de que el mandatario dijera que es el jefe del ente acusador. “Nada diferente a la política tradicional que siempre criticamos ¡Esto no es el cambio!”, cuestionó Miranda.

La congresista criticó a quienes se alinean con el petrismo sin criticar lo que antes reprochaban. “Era más fácil quedarme callada, no señalar lo que criticaba en el gobierno pasado, pero saben, intento ser coherente con mis principios, sin cálculos políticos. Tengo muchos errores, muchas veces me equivoco, pero siempre estará por encima de mi actuar el respeto a la Constitución Política. Los principios no son de una puesta, no son convenientes de acuerdo al gobierno de turno”, aseguró la congresista.

Ya son conocidos los ataques desde el petrismo en contra de personajes que critican al mandatario. “Encendieron la hoguera digital contra Miranda por tener reservas de independencia frente al Gobierno, aún siendo parte de su coalición. En ninguna democracia seria los congresistas están condenados al unanimismo. Son funcionarios elegidos popularmente, no notarios”, aseguró el presidente de Alianza In, José Daniel López, que se solidarizó con la congresista.

La representante se ha enfrascado en una disputa con el periodista Gonzalo Guillén. La congresista dijo que se trata de un “hostigamiento” en su contra. “Uno puede hacer periodismo libre, pero lo suyo es persecución y violencia política”, afirmó Miranda.

Igualmente, algunos sectores han cuestionado que desde el petrismo han argumentado en ocasiones que esos ataques son machistas cuando son casos en contra las mujeres del Pacto Histórico, sin embargo, con Miranda ese argumento no ha salido a relucir.

“Entonces la lógica petrista es que como Miranda apoyó a Petro tiene que hacer parte de ese comité de aplausos que no puede refutar nada por más inconveniente que sea. Katherine es una mujer coherente, valiente y estudiosa. Las mujeres queremos libertad para opinar, discernir y sobre todo para hacer con nuestra vida privada lo que se nos venga en gana”, criticó la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical.