“La Alcaldía no está vacante, ¿no está contento con ser presidente?”: Claudia López a Gustavo Petro por proponer plebiscito sobre el metro

“Hay unos retos, los que plantearon los candidatos. La seguridad, sin duda. La movilidad, sin duda, pero una figura muy importante del país decidió volver las elecciones un referendo sobre su propuesta, que es el señor presidente de la República. Además, hasta último día no lo dijo. No, pues hagamos un plebiscito sobre el metro y sobre si cambiamos el contrato de la primera línea”, dijo López.

“Muchos, incluyéndome, duramos un año diciéndole: presidente, usted es presidente. ¿No está contento con ser presidente? ¿Le parece poquito? ¿Tanta lucha y ahora otra vez quiere ser alcalde? No, no. La Alcaldía no está vacante, apreciado presidente. Usted lo que se ganó fue la Presidencia”, manifestó la alcaldesa.