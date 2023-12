La congresista Catherine Juvinao compartió siete ingredientes de una receta para “dilapidar un capital político en un solo año”. Se refiere a Gustavo Petro

La congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, no esconde su molestia por la forma en que el presidente Gustavo Petro ha conducido el rumbo de su gobierno y el país en los primeros 15 meses de mandato.

Y enumeró siete ingredientes: “No escuchar, no concertar, imponer el cambio, maltratar al contrario, feriar puestos para aprobar reformas, apoyar funcionarios machistas, despedir gente competente y pelear en lugar de gobernar”.

Aunque Juvinao no dice directamente que se refiere a Petro, claramente estas son algunas de las críticas que ella, sectores independientes y de oposición le han cuestionado al jefe de Estado.

“El presidente no puede permitir que la moneda de cambio para aprobar la reforma a la salud sea seguirle entregando los hospitales públicos a la más rampante politiquería. Si esta reforma no sirve ni para acabar con eso, entonces no sirvió para nada”, dijo Juvinao este martes 5 de diciembre.