La Constituyente de los políticos: el ministro Cristo tendrá que lograr el apoyo de la clase política tradicional para cambiar la Constitución, como quiere Petro. Aquí, las movidas desconocidas

Cristo sabe cómo funciona el Congreso. Ser ministro del Interior en el Gobierno de Juan Manuel Santos le dio experiencia suficiente en el manejo de los congresistas y hoy todavía muchos le achacan la repartición de la mermelada en ese Gobierno. El país no olvida que Cristo fue fundamental en la recta final de los acuerdos de La Habana con las Farc y en el fast track puesto en marcha para salvar lo firmado, tras el triunfo del No en el plebiscito. La estrategia santista puede ser un as bajo la manga de Cristo y Petro, sin importar lo que pase en las urnas y con la fachada del acuerdo nacional entre políticos.

Cristo había dicho, hace apenas unos días, que la constituyente de Petro era “inviable” y una “mala idea”, y que no se podía usar como un instrumento de amenaza al Congreso para lograr aprobar las polémicas reformas. Pero, sorpresivamente, todo cambió. Aunque todavía no se ha posesionado, el designado funcionario ya apareció en los medios y explicó que su misión es lograr un acuerdo nacional que desemboque en una constituyente, cumpliendo el trámite que ordena la carta política de 1991. Petro es consciente de que su constituyente nunca podría ser una realidad si solamente cuenta con el apoyo del Pacto Histórico. El respaldo de los partidos tradicionales es imperativo, como lo fue para que, en segunda vuelta, lograra ser elegido presidente de Colombia.

Las jugadas

El trámite

Si el Gobierno presenta su proyecto para convocar una constituyente, y este es aprobado en el Congreso, los colombianos irían a las urnas para decidir si quieren o no modificar la Constitución de 1991. Petro y sus aliados tendrían que lograr, aproximadamente, unos 13 millones de votos, una cifra que no es tan fácil, dada la abstención y la impopularidad del presidente. La más reciente encuesta de Guarumo-Ecoanalítica reveló que el 58,9 por ciento no está de acuerdo con la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente. El 30,7 por ciento respondió que sí y el 10,4 por ciento no supo o no respondió.