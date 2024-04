La dramática historia de un hombre al que una camioneta del Concejo de Bogotá le aplastó el pie; tribunal ordenó indemnizarlo con 2.778 millones de pesos

Onzaga agregó en su narración que el conductor del vehículo, “en forma negligente y descuidada puso en marcha el carro cuando aún yo me encontraba desocupando el asiento trasero pasando los libros a la parte de atrás de la camioneta, cuando de manera intempestiva e irresponsable este señor accionó la camioneta y me aplastó el pie derecho”.

Según lo narró Onzaga a la ARL, en su momento el propio concejal Silva le recomendó no reportar el lo ocurrido como accidente laboral, “a fin de no perjudicar al conductor negligente”. E indicó además: “No fui trasladado a clínica alguna, seguí con el concejal hasta el centro comercial Gran Estación, donde él sostendría otra reunión, pero a raíz del fuerte dolor en avanzada fui dejado en la puerta de mi casa por el otro conductor de la camioneta. Al día siguiente mi esposa me trasladó hasta mi IPS Premi Salud a primera hora y fui atendido a través de una cita prioritaria y la doctora me ordenó una radiografía que no mostró huesos rotos, razón por la cual me mandó a vendar el pie, analgésicos, y una incapacidad de cinco días”.