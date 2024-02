Esta es la prueba que pone contra las cuerdas a Murillo: el mismo día que dice que iba a despedir al secretario general, le entregó facultades para contratar a Thomas Greg & Sons

El canciller (e) Luis Gilberto Murillo no quedó bien parado este martes 27 de febrero cuando les puso la cara a los colombianos e intentó explicar que él no tenía responsabilidad en la adjudicación del millonario contrato a la firma Thomas Greg & Sons por parte del exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar.

Esas respuestas sólo las tiene Luis Gilberto Murillo, pero el diplomático no ha hablado con la prensa. SEMANA le dejó varios mensajes, pero no los respondió.

“La resolución me la llevaron a la Secretaría General ya elaborada. No intervine siquiera en la elaboración y no me preguntó antes de hacerlo. Lo elaboró la Oficina Jurídica Interna junto con el doctor Juan Carlos Lozada. Él (Murillo) le encomendó a Lozada la elaboración de la resolución. Fue de la manera más espontánea”, narró.