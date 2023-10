“La mayor amenaza en estas elecciones, sin desconocer que hay problemas de orden público, es la compra de votos”: el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco

Es evidente -según Velasco- “que en el marco del debate, algunas personas jugaron con el tema de seguridad para generar audiencia política y conseguir algunos votos. Claro, había unas dificultades que las propias instituciones detectaron y fue para enfrentarlas. Cuando uno no reconoce los problemas no los enfrenta y eso, básicamente, fue lo que hicimos”.

“Mi primer proceso electoral, si mi memoria no me falla, fue en 1988 cuando aspiré al Concejo de Popayán o, incluso, antes y recuerdo elecciones en las que yo buscaba llegar al Congreso y en mi departamento, en seis o siete municipios, no había mesas electorales por problemas de orden público. Hoy no estamos viviendo eso. Hoy, en todos los municipios de Colombia están preparadas las elecciones, es probable que tengamos dificultades en algún lado, pero con tiempo hemos venido organizando la respuesta del gobierno nacional”, contó.