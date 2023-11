La paz total está en crisis. Grupos criminales están envalentonados con el Gobierno Petro, sacan ventaja de los ceses al fuego y no está claro cómo salvar los procesos

Para nadie es un secreto que una de las prioridades del mandatario colombiano es la de implementar la denominada ‘paz total’ con todos los grupos criminales que tienen en jaque la seguridad en el país. Esa misión quedó en manos de Danilo Rueda, el comisionado de Paz que tantos errores le ha hecho cometer al Gobierno Petro como, por ejemplo, los ceses al fuego bilaterales que se anunciaron el 31 de diciembre de 2022. Algo insólito ocurrió: un grupo criminal como el ELN desmintió públicamente al Gobierno e indicó que no se pactó tal mecanismo.

El más reciente fue el de Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz, quien ya está en libertad, pero aún quedan unos 30 en cautiverio y el ELN sigue justificando su actividad delincuencial. Según Juan Camilo Restrepo, quien fue jefe negociador del Gobierno para los diálogos con el ELN en el Gobierno de Juan Manuel Santos, la postura del Ejecutivo tras la liberación de Mane Díaz fue bastante débil y se trató sencillamente de una súplica a los guerrilleros para que dejaran de secuestrar. “Se imponía otra cosa: decirle al ELN con todas las letras que mientras no hagan una declaración pública, solemne ante los garantes e inequívoca, las conversaciones quedaban suspendidas”, dijo.

Antonio García, en su acostumbrado lenguaje beligerante, ya respondió y le dijo al Gobierno Petro que “no se hagan ilusiones” porque no se dejarán chantajear y seguirán secuestrando, pues no existe acuerdo alguno en esa materia. Entre tanto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está preocupado por el ELN y nuevamente puso sobre la mesa el tema de una financiación para este grupo criminal con recursos internacionales.

Pero todo tiene una explicación porque Danilo Rueda, desde octubre de 2022, dijo que el proceso con los elenos no tendría líneas rojas. Mientras estrechaba la mano de Antonio García, anunció la apertura de una mesa de diálogo. Ese hecho está demostrando que los diálogos no han tenido unas reglas claras y los guerrilleros saben que al no existir unos condicionamientos pueden hacer, prácticamente, lo que les venga en gana, y así lo están haciendo.