Ellos también quieren estar en su casa: SEMANA revela los desgarradores testimonios de los familiares de otros secuestrados que parecen invisibles

“Conmigo no se han comunicado y no tengo conocimiento de nada. El conocimiento lo tiene el señor Danilo Rueda (alto comisionado para la paz) y los lugareños de la zona entre El Tarra y San Calixto.

El señor Danilo Rueda me dice que lo tiene el grupo ELN, eso es lo único que me ha dicho”, agregó Jorge, quien también comenta que meses antes del secuestro de su hijo recibió llamadas extorsivas de sujetos que se identificaron como miembros de ese grupo guerrillero.

¿Qué garantía tenemos si el Gobierno no nos da ninguna? Hay total falta de seriedad de parte de estos grupos que están sentados en una mesa negociando la paz y no ponen un granito de arena . Ellos saben que el secuestro es un crimen atroz, no se imagina usted lo que es vivir esta angustia. Privar a las personas de la libertad por motivos económicos es algo inhumano”, puntualizó Jorge.

Los criminales no tienen escrúpulos ni límites, no les importa ni siquiera la edad de los secuestrados. Ese mismo drama lo padece la familia de Sanín Mena, de 87 años. Este adulto mayor lleva ya casi seis meses secuestrado por hombres armados que llegaron hasta su finca en el sur del Cesar, entre los corregimientos de Montecitos y Los Ángeles.

Su hija Zita Mena, agobiada, habló con SEMANA y, además de la edad de su padre, la gravedad que significa estar en cautiverio, manifiesta su preocupación por no tener ninguna noticia: “Desde ese momento nosotros no tenemos ninguna razón de papá, ningún conocimiento de dónde se encuentra. Mi papá es egresado de la Universidad Javeriana, es abogado y toda la vida se dedicó al trabajo de la finca y a estar cerca de su familia, por eso, siempre ha estado acá en Ocaña”.

“Mi papá ha sido secuestrado en anteriores oportunidades. Hacia el año 86, por diferentes actores del conflicto armado que se presentaban en la región, y pues había exigencia de dinero. Hace cuatro años y medio un hermano menor fue secuestrado y también hubo exigencia económica. No se sabe, entonces, qué grupo es, no hay claridad frente a eso”, señala Zita.

“Hace tres meses exactamente enviaron un video de Roger, no me llegó a mí, sino a un familiar de él. Manda un saludo a su familia, a su esposa y a sus hijos, y dice que ha sido una lucha muy dura y que se hace necesario que se haga lo posible para que él pueda salir de allá . Está en una situación complicada, muy desmejorado, tiene el cabello más largo que en la foto que mandaron cuando cumplió el año”, le dijo a SEMANA Ida Piedad Brito, esposa de Roger.

“A mí me ha tocado sola todo este proceso, es muy duro, una soledad impresionante. Yo me imaginé que por el hecho de que Roger trabajaba en la Alcaldía íbamos de pronto a tener un apoyo diferente, pero ni moralmente, ni porque él es funcionario público, ni nada, eso ha sido muy extraño”, agregó Ida, lamentando que nada se haya hecho hasta ahora para buscar la liberación de su esposo.

“Mi esposo tiene una calidad humana enorme, es muy de sus amigos, muy servicial, muy de pueblo, como somos nosotros, humildes. Yo no sé ni quién lo tiene, la verdad, y tampoco tengo ese dinero. Nosotros tenemos una parcela de 22 hectáreas y mi casa, donde yo vivo, y ahí tengo un restaurante que lo organizamos y con eso nos ayudamos. He tocado puertas, pero no he podido conseguir los recursos; es una cantidad imposible de conseguir”, lamenta Ida.