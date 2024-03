La polémica cotización de carros híbridos que se encontró Gustavo Bolívar en el DPS y que echó para atrás: Si no es de él, ¿es de Laura Sarabia?

Briceño no se quedó callado y le demostró públicamente cómo la cotización fue subida a Secop II el 5 de marzo a las 5:34 de la tarde, es decir, unas horas después de posesionado Bolívar en la Casa de Nariño.

Por eso, el concejal de Bogotá le respondió: “No mienta usted Gustavo Bolívar, no crea que todos los colombianos somos pendejos. La cotización sigue vigente. No sea sinvergüenza y mentiroso”.

Claramente, Briceño no dice mentiras porque en la publicación de la cotización se observa la fecha y la hora en que fue subida a la página web.

SEMANA llamó a Gustavo Bolívar para conocer su versión y poder entender quién entregó la orden de publicar la cotización de los 6 carros híbridos y de paso conocer si fue bajo su dirección o la anterior, pero él no respondió.

“Don mentiroso (Daniel Briceño). El 5 de e marzo salí de palacio a las 8 de la noche. Están los registros. Mi primer día de trabajo fue el 6. Y mi primer orden fue echar para atrás toda cotización y toda compra. No he firmado un solo contrato ni lo firmaré hasta que mi equipo esté posesionado”, manifestó.

“Cuando era Senador el señor Gustavo Bolívar me dijo “HP mentiroso”. Ahora como director de Prosperidad Social me señala como “basura de ser humano” Yo no le tengo miedo a Bolívar ni a su Primera Línea de delincuentes. Lo seguiré desenmascarando”, manifestó.