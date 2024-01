La reforma laboral del Gobierno Petro no ha sido concertada con los empresarios. Así se quejan contra el Ministerio del Trabajo

Entre los empresarios hay un malestar creciente. El Ministerio del Trabajo radicó la reforma laboral en el Congreso sin concertar su contenido con los representantes del sector privado y el Legislativo inició la discusión sin que esa mesa de diálogo entre el Gobierno y los generadores de empleo se realizara. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ha aprobado 14 de sus artículos en primer debate, las sesiones para continuar el trámite de ese proyecto de ley inician el próximo 16 de febrero y todavía no hay una fecha en el calendario para que la ministra Gloria Inés Ramírez se siente a hablar de la reforma con las empresas.

El panorama para ellos se agrava si se tiene en cuenta que ya el texto de la reforma está radicado y la discusión está en proceso, por lo que dudan sobre la posibilidad de hacer modificaciones a su contenido. Mejor dicho: ya solo el Congreso puede cambiarlo porque sus requerimientos no fueron tomados en consideración y ni les dieron espacio para presentarlos.

Peor el remedio

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, hizo un llamado a que “realmente haya una concertación, se revise artículo por artículo para ver qué le sirve realmente al empleo del país y, si no la hay, que el Congreso abra más el debate”.

Las reformas del Gobierno Petro se enfrentan a un panorama incierto en 2024: las mayorías en el Congreso no están garantizadas

“Es necesario que se hagan las audiencias públicas para que se escuche no solo a los trabajadores, sino a los empleadores. Reformas laborales no se hacen todos los años y este país tiene una tasa de informalidad laboral que prácticamente es superior al 50 por ciento. Si el texto sale mal, no protege el empleo formal ni genera incentivos para este, puede ser peor el remedio que la enfermedad”, advirtió Bedoya.