La seria advertencia de Alejandro Gaviria a los colombianos por la reforma a la salud: “Habrá una parálisis del sector y será peor que el Seguro Social”

ALEJANDRO GAVIRIA: Yo tengo una preocupación puntual con el papel que se le está dando a la Adres, en particular por el tema de que no va a haber auditorías para el 100% de los recursos y, sobre todo, desaparecen las auditorías concurrentes que son fundamentales para el control del gasto. En mi opinión, esto puede llevar a mayor corrupción y a una quiebra del sistema de salud y me preocupa que esto ocurra en el mismo momento que no existe un análisis detallado del impacto fiscal de la reforma. Yo creo francamente que esto es irresponsable con el sistema de salud y con el país por la situación fiscal.