La trapeada de Catherine Juvinao al Gobierno Petro: “No les da pena, a ustedes no les importa la gente”. A grito herido la tuvieron que escuchar en el Congreso

La congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, demostró este martes 14 de noviembre que cada vez está más distante de Gustavo Petro, el candidato de la izquierda que impulsó durante las elecciones presidenciales de 2022 desde su partido político.

Hoy no escondió su furia y trapeó con el Gobierno nacional una vez más en medio del estudio de la reforma a la salud por parte de la plenaria del Congreso porque conoció que avalaron una proposición del Pacto Histórico y algunos congresistas del Partido Liberal que pretende tumbar el concurso de méritos para escoger a los gerentes de los hospitales departamentales y seleccionarlos a dedo cada cuatro años.

Esta es la proposición del Pacto Histórico y algunos congresistas del Partido Liberal. | Foto: AUTOR ANÓNIMO.

“¡Me perdonan, pero es que no puedo más con esto! El Gobierno avala cuanta politiquería en la reforma a la salud, mientras las promesas de cambio quedan en eso, ¡promesas! Eliminan los concursos de méritos dizque para ‘cumplir acuerdos’. ¡Cumplir acuerdos con quién! ¡Falsos!”, denunció la congresista.

“Yo, realmente, señores gobierno, estoy realmente cansada de que ustedes nos traten, a quienes hemos sido críticos de la reforma, como saboteadores”, dijo.

“A nosotros no nos reciben argumentos, no nos avalan proposiciones, pero vayan los politiqueros a meterles una proposición procorrupción y esa sí la avalan enseguida. Estoy cansada de que ante cualquier crítica ustedes me digan: de malas, Juvinao, es un acuerdo con el Partido Liberal y La U. ¿Por qué? ¿Acaso los demás partidos aquí no tenemos voz ni voto?”, preguntó visiblemente enfadada.

Y siguió: “Cómo es posible que una reforma que ustedes dicen que es para atajar la corrupción esté avalando en este momento una proposición que ya no es de nadie porque el Partido Liberal la desautorizó. Quisiera que nos certificaran de quién es esa proposición. Esa sí la avalan”.

A ustedes, Gobierno –dijo Juvinao– “no les da pena, a este Gobierno le da pena avalar semejante disposición que, simplemente, se presta para la corrupción, para la politiquería y el clientelismo. ¿Es que no les da pena? Es que a mí sí me da pena, a mí sí me da vergüenza con la gente a la que le prometimos un cambio, a mí sí me da vergüenza con la gente a la que le dijimos que haríamos las cosas distintas con este Congreso”.

Además, denunció que el Gobierno nacional solamente está preocupado por quién maneja la chequera en el nuevo sistema de salud.

Rueda de prensa, ministro de Salud y Protección Social Guillermo Alfonso Jaramillo. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Porque la gente ya no les importa, el servicio en el sistema de salud no les importa. Lo único que les importa es acabar con las benditas EPS. Ya dejen el sectarismo. Las EPS pueden tener problemas; si quieren, acábenlas, pero les toca proponer algo mejor a lo que hay hoy y eso es lo que ustedes no han podido hacer”, añadió.

Dijo que el Gobierno nacional “no es capaz de proponer un sistema mejor, sino que vamos a lo peor. Qué dolor y qué vergüenza con la ciudadanía colombiana. Yo sí espero que corrijan y eliminen esa proposición”, manifestó enfurecida.