“La U hoy no tiene representación en el Gobierno, eso es una realidad”: representante Víctor Manuel Salcedo

SEMANA: ¿Qué balance hace del nuevo gabinete del presidente Gustavo Petro?

VÍCTOR SALCEDO (V.S.): El presidente escogió un equipo más de confianza de él, más cercano a su militancia. En el caso del ministro del Interior llega una persona que estuvo con él y que conoce el Congreso. Me imagino que va a fortalecer esas relaciones, con la llegada de Luis Fernando Velasco, que fue senador y que conoce el manejo del Congreso.

La salida de Carolina Corcho evidencia que el Gobierno entiende que están rotas las relaciones con el Congreso y la ministra. Creo que la llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo es similar a la de Velasco, ha sido congresista, es de confianza del presidente, es de la línea política de él y ha llegado con un discurso de acercamiento a los diferentes sectores políticos y los partidos; me parece que es un buen mensaje.

El representante Víctor Manuel Salcedo ve con buenos ojos al nuevo ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, aunque hasta ahora no ha conversado con él. - Foto: Cortesía La U

SEMANA: Usted es parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se debate la reforma a la salud. ¿Ya conversó con el nuevo ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo?

V.S.: No. Pero ya han llegado mensajes de su deseo de establecer una comunicación, vamos a ver cómo la asumimos desde todos los sectores políticos. Me imagino que la otra semana el ministro establecerá una agenda.

SEMANA: ¿Los han citado a alguna reunión?

V.S.: No. Supe que de mi oficina pidieron mis datos, pero hasta ahí, no he hablado con él.

SEMANA: ¿Ve con buenos ojos al nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo?

V.S.: Veo que el relevo en la cartera ministerial es un mensaje que, a través del diálogo, buscamos encontrarle el cómo adelantamos una reforma que no derrumbe lo construido, sino que corrija precisamente lo que hoy no está funcionando del sistema. Es lo que nosotros hemos insistido. Nosotros no podemos tirar por la borda 30 años de un modelo que tiene cosas por mejorar pero que también tiene cosas positivas. Hemos establecido unos puntos, tenemos unos documentos construidos con equipo técnico, vamos a mirar a ver si compartimos con el nuevo ministro las inquietudes que nosotros tenemos.

La exministra de las TIC Sandra Urrutia era la representación del Partido de la U en el Gobierno. - Foto: Heidy León

SEMANA: ¿Sin la exministra de las TIC, Sandra Urrutia, La U se quedó sin representación en el Gobierno?

V.S.: Esa era la única representación del partido. Hoy no la tiene, esa es una realidad.

SEMANA: ¿Eso cambiará en algo la relación del partido con el Gobierno?

V.S.: Seguimos con una relación respetuosa de la independencia de poderes. Una cosa son los acuerdos políticos sobre la base de una coalición de Gobierno y otra cosa es nuestra responsabilidad como legisladores, donde nosotros tenemos la obligación de legislar sobre unas cosas claras y es que no podemos sacrificar ni el control político ni la capacidad del debate, de disenso y de la discusión.

El unanimismo no puede ser la constante para tener unas relaciones con el Gobierno, que tendrá que entender que así se haga parte de la bancada de Gobierno, también tiene una posibilidad de establecer diferencias y disensos y mostrarle al Gobierno que hay cosas en las que no está de acuerdo.

La próxima semana La U tendrá una reunión de bancada en la que decidirán su posición frente al Gobierno. - Foto: Cortesía Prensa La U

En esa relación, nosotros hemos tenido coherencia. En la agenda legislativa del Gobierno hemos insistido en que hemos tenido el mismo comportamiento, no solo en la reforma de salud, desde la reforma tributaria hemos entregado al presidente documentos con nuestras propuestas, puntos inconvenientes y en lo que estamos de acuerdo. Así lo hemos hecho con toda la agenda legislativa. Hemos acompañado los temas del Gobierno en bancada. En mi caso mantendré la misma línea y es que la bancada decida cómo se van a manejar de aquí en adelante las relaciones con el Gobierno. Eso no es una decisión individual, es una decisión de la bancada conjunta de Senado y Cámara. Esperamos poder, si el Gobierno así lo considera, establecer un diálogo sobre la base del respeto.

SEMANA: ¿La U seguirá haciendo parte de la coalición de Gobierno, a pesar de no tener representatividad?

V.S.: No puedo decir eso. Tenemos bancada la próxima semana y en la reunión del próximo miércoles esa será uno de los temas de discusión.