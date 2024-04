Las universidades privadas, al borde de la crisis: Icetex les debe casi medio billón de pesos por matrículas del primer semestre del 2024

La tributaria es el detonante

Si la demora supera el semestre académico, según Domínguez, la repercusión podría ser la no admisión de los estudiantes financiados por Icetex: “Si te presto un servicio con el crédito de un tercero y ese tercero no me gira, entonces no puedo ofrecértelo”. Y de esto dio fe Juan Camilo Zapata, director financiero de la Universidad EIA, una institución regional que se ve impactada por la situación.