“Le declaro una oposición tenaz al gobierno de Gustavo Petro”: Miguel Polo Polo tras recuperar su curul de congresista

El influenciador habló tras recuperar su curul en el Consejo Nacional Electoral. “La oposición no necesita apellidos. Es oposición”, destacó.

Miguel Polo Polo le ganó el pulso en el Consejo Nacional Electoral a Lina Martínez, la hija de Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica, y recuperó su curul de congresista con una votación de 9 apoyos a su favor.

Aunque el influenciador de derecha había denunciado la ponencia negativa que rindió en su contra el magistrado Luis Guillermo Pérez, con cercanías a Gustavo Petro, el grueso de togados del Consejo Nacional Electoral decidió este viernes reconocer sus pretensiones y sumarle los votos que, según él, aparecieron en las mesas de votación, pero no fueron sistematizados debidamente. “Dios Todopoderoso me dio la curul y solo él me la podía quitar. Y Dios es más grande que el Negro Martínez”, expresó.

En diálogo con SEMANA, Polo se declaró feliz, tranquilo. “No es una emoción revanchista, sino como cuando tienes una carga y se va, como cuando te quitas un peso de tus hombros, así”, confesó.

Al joven caribeño no le tiembla la voz para hablar de sus ideales y de lo que puede esperar el país de su papel en el Congreso después del próximo miércoles.

“Colombia: espere una oposición real a Gustavo Petro, no reflexiva. La oposición será tenaz y de frente a Petro. No vamos a ceder un centímetro, le vamos a declarar la guerra al socialismo y al comunismo. Le declaro una oposición tenaz a la administración Petro”, afirmó.

El influenciador dijo que respeta a quienes se declaran en oposición reflexiva y otros términos que han venido surgiendo recientemente, pero para él “la oposición no necesita apellidos. Oposición es oposición”.

El nuevo congresista no perdió el tiempo. Mientras el Consejo Nacional Electoral definía la suerte de su escaño legislativo, él pensaba qué papel cumpliría después del 20 de julio si recuperaba su curul, como efectivamente ocurrió.

“Vamos a oponernos a la reforma agraria agresiva de la decadente ministra de Agricultura, Cecilia López. Nos pondremos en contra de la eliminación de las EPS. Impulsaremos el libre porte de armas en Colombia y que la educación pública no esté en manos de los sindicatos de izquierda”, anticipó. Él se refiere a la Federación Colombiana de Educadora (Fecode), que fijó su postura en favor de Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales.

La voz de Polo es fuerte. La prensa lo escucha y tiene un amplio poder en las redes sociales y la capacidad de convertir sus palabras en tendencia en algunos escenarios digitales como Twitter. Por eso, no le preocupa que la derecha, después del Día de Independencia, se convierta en minoría en el Legislativo.

“No hay que desmeritar a ningún enemigo por muy pequeño que sea. Por muy pequeña que sea la oposición hay 10 millones de colombianos en contra de Petro. Y aunque el grueso del Congreso se haya vendido con el nuevo presidente, yo voy a representar los intereses de esos 10 millones de colombianos”, concluyó.

El lunes entrante el Consejo Nacional Electoral entregará oficialmente la credencial de congresista a Miguel Polo Polo y él se podrá posesionar el próximo 20 de julio.