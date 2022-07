Por trinos contra Francia Márquez, citan a la Fiscalía a Polo Polo y otros más

Las duras publicaciones en redes sociales contra la vicepresidenta electa no pasaron desapercibidas para el ente acusador.

La Fiscalía, por medio del Grupo Nacional de Trabajo para amenazas de la Dirección Especializada en contra de las Violaciones a los Derechos Humanos, citó a Miguel Polo Polo y varios personajes políticos e influenciadores por trinos que hicieron contra Francia Márquez, los cuales iban acompañados de duros calificativos.

En una de las publicaciones que Miguel Polo Polo hizo contra la vicepresidenta electa, la llamó “estafadora”, adjetivo suficiente para ser llamado por el ente acusador para que sustente su apreciación sobre Márquez y explique las razones o dé pruebas de por qué la calificó de esta manera en plena campaña presidencial.

Otro que deberá ir al búnker de la Fiscalía es el exdirector del CTI Julián Quintana, quien por medio de Twitter aseguró que Francia Márquez era candidata del grupo guerrillero ELN.

Por esto, Polo Polo y Quintana deberán asistir el próximo lunes 18 de julio en horas de la mañana al búnker de la Fiscalía a explicar, conciliar y dar los motivos de lo dicho contra la política del Pacto Histórico.

¿Marbelle también deberá ir a la Fiscalía?

Al parecer, la cantante Marbelle también estaría en la lista de la Fiscalía para explicar sus publicaciones, algunas calificadas de racistas.

Recordemos que la artista colombiana se refirió a Francia Márquez como “King Kong”. Ese ataque racista ha sido duramente cuestionado, pues la Constitución colombiana es expresa en señalar que nadie podrá ser molestado por razones de raza u origen. Así mismo, las reglas de uso de Twitter castigan a los usuarios que promueven el racismo y la discriminación en dicha plataforma. Por eso podría ser citada en los próximos días por el ente acusador.

Pese a que borró el trino original, la cantante de música popular nunca se retractó por haber insultado a la también activista medioambiental y compartió más mensajes en contra de los integrantes del Pacto Histórico, incluido Gustavo Petro. “¡CACAS Y KING KONG! Le dicen ‘Porky’ (al presidente Duque) y uno no le puede decir ‘KING KONG’ a Francia. No me han cerrado la cuenta”, escribió para sustentar su opinión en contra de Márquez.

Marbelle nunca se detuvo para ofender a la vicepresidenta electa de Petro y se burlaba constantemente de su apariencia física. Incluso le puso un nuevo apodo.

En su cuenta personal de Twitter, la vallecaucana aprovechaba cada momento para relacionar a Márquez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), cuyos excabecillas trabajan en el Senado. “¡A mí me da asco FARC-IA! Menos mal el mismo Gustavo Bolivar puso la foto de FARC-IA”, señaló Marbelle, refiriéndose también a un trino que publicó en su momento el senador del Pacto Histórico.

Frente a estos constantes ataques, el presidente electo no se quedó callado y le respondió en días pasados a la cantante de música popular en esa misma red social, en que incluso alcanzó a lanzarle dos preguntas al uribismo. “¿Es libertad de expresión o xenofobia? ¿No logra nada más intelectualmente el uribismo?”, indicó Gustavo Petro.

Por el momento, se desconocen los otros nombres de quienes deberán asistir al búnker de la Fiscalía para ahondar en este tema; lo que queda en evidencia es que los ataques en redes sociales no quedan solo en las plataformas digitales y pueden trascender hasta llegar a la justicia de cada país donde se cometen.