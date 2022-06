Francia Márquez se sinceró y habló sobre los ataques de Marbelle; recordó sus “violencias”

Marbelle, que es una de las artistas más reconocidas del país, ha estado muy activa en las redes sociales durante las últimas semanas y recibió cientos de críticas después de ofender públicamente en Twitter a Francia Márquez, a quien en un acto de racismo llamó “King Kong”.

“¡CACAS Y KING KONG! Le dicen ‘Porky’ (al presidente Duque) y uno no le puede decir ‘KING KONG’ a Francia. ¡A mí me da asco FARC-IA! Menos mal el mismo Gustavo Bolivar puso la foto de FARC-IA”, escribió la vallecaucana en aquel momento.

Tras la polémica que se generó en torno a este tema, la activista medioambiental rompió el silencio recientemente en una charla con Jorge Enrique Abello y reveló que no le guarda rencor a la artista. Además, indicó que entiende por qué ella se comporta así.

“No la conozco a profundidad, pero la admiraba mucho y bailé sus canciones de joven. Me da tristeza que una persona como ella, que antes significó mucho para mí y para la juventud, ahora se exprese de esa manera”, indicó inicialmente.

La caucana, de igual manera, aprovechó el momento para manifestar que nunca ha juzgado a la cantante de música popular y puntualizó que es una mujer que también ha sido víctima de muchas “violencias”.

Pese a que no han hablado personalmente desde hace años, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro admitió que para nadie es un secreto que la famosa artista pasó por momentos bastante difíciles, los cuales muchos salieron en su bionovela.

“Entiendo que también es una mujer que sufrió muchas violencias de niña y de adolescente. Me imagino que todo eso termina siendo parte de su comportamiento ahora que es adulta”, enfatizó la líder social.

Francia Márquez recordó finalmente en el diálogo con el reconocido actor colombiano, quien protagonizó Yo soy Betty, la fea, que hace unos años participó en el Factor X y se emocionó al conocerla.

Gustavo Petro, que es el principal líder de la Colombia Humana, también reveló la semana pasada por qué la cantante de música popular lo “odia tanto”. Asimismo, indicó que hay una investigación de por medio.

“Para encontrarlo en Google hay que hacer una investigación detallada, uniendo unas piezas con otras. Tiene que ver con una investigación policial que viene de atrás”, precisó el cordobés en Tropicana.

El candidato presidencial enfatizó en el diálogo con esa emisora que nunca ha asistido a un concierto de la llamada reina de la tecnocarrilera y puntualizó que no le gusta su música.

Aunque no entregó mayores detalles y cerró el tema rápidamente, el líder del Pacto Histórico insinuó que sus diferencias con la artista vallecaucana estarían relacionadas con un tema de compra de votos, práctica bastante cuestionada en el país.

“La verdad nunca he ido a un concierto de Marbelle, no me gusta. Un día voy a contar detalladamente por qué ella me odia tanto”, concluyó Gustavo Petro, que se ubica segundo en las encuestas.

La cantante de música popular también ha recibido bastantes insultos y cuestionamientos por sus polémicos comentarios. Incluso, la semana pasada, Pedro Suárez Vacca, congresista electo del Pacto Histórico, la calificó de “cerda”.