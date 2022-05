Marbelle no se va de Colombia y reta a petrista: “Cuándo quiera nos vemos, malpa...”

Marbelle, que es una de las artistas más reconocidas de Colombia, volvió a ser tendencia en las distintas redes sociales durante las últimas horas debido a que muchos internautas creen que se va a ir de Colombia si Gustavo Petro gana las elecciones presidenciales.

Ante la gran cantidad de mensajes que ha recibido, la cantante de música popular reapareció hace unos días en su cuenta personal de Twitter y aseguró que no tiene pensado hasta el momento abandonar el país, como se ha especulado.

“¡Buenos días, para todos! Menos para los pendejos petristas que piensan que voy a salir corriendo por un malparido ojibrotado [Petro]. Para ellos no”, indicó inicialmente.

Este domingo, de igual manera, la llamada reina de la tecnocarrilera aseguró una vez más que no se irá de Colombia si el líder del Pacto Histórico es presidente. Además, le respondió a Levy Rincón, reconocido seguidor de Petro.

“Me reportan que Marbelle ya está con las maletas, un parlante y un micrófono en el aeropuerto. Se va con su repertorio de covers y su collar de perlas finas a cantar en el metro de New York. ¡Petro presidente, hijueputa!”, escribió el Influenciador.

La artista vallecaucana no se quedó callada frente a estas fuertes declaraciones y le respondió rápidamente al creador de contenidos colombiano, al que calificó de homosexual y “malparido”.

Adicionalmente, la cantante de música popular aprovechó el momento para retarlo públicamente y señaló que cuando quiera se pueden ver de frente, con el fin de que le deje de mandar ese tipo de mensajes.

“¿Te lo metieron duro, no? Te reportaron mal amor, como todo lo de ustedes. Le repito que cuándo quiera nos vemos, ¡malparido!”, señaló Marbelle en Twitter, donde comparte sus opiniones constantemente.

Te lo metieron duro no ? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Te reportaron mal amor , como todo lo de ustedes !

Y LE REPITO … Cuabdo quiera nos vemos malparido ! https://t.co/Nkuu19ztkM — MARBELLE (@Marbelle30) May 29, 2022

Gustavo Petro, que es el principal líder de la Colombia Humana, rompió el silencio esta semana y reveló por qué la cantante de música popular lo “odia tanto”. Asimismo, indicó que hay una investigación de por medio.

“Para encontrarlo en Google hay que hacer una investigación detallada, uniendo unas piezas con otras. Tiene que ver con una investigación policial que viene de atrás”, precisó el cordobés en Tropicana.

El candidato presidencial también manifestó en el diálogo con esa emisora que nunca ha asistido a un concierto de la llamada reina de la tecnocarrilera y puntualizó que no le gusta su música.

Pese a que no entregó mayores detalles y cerró el tema rápidamente, el líder del Pacto Histórico insinuó que sus diferencias con la artista vallecaucana estarían relacionadas con un tema de compra de votos, práctica bastante cuestionada en el país.

“La verdad nunca he ido a un concierto de Marbelle, no me gusta. Un día voy a contar detalladamente por qué ella me odia tanto”, concluyó Gustavo Petro, quien ejerció su derecho al voto en el sur de Bogotá.

La cantante de música popular también ha recibido bastantes insultos y cuestionamientos por sus polémicos comentarios. Incluso, la semana pasada, Pedro Suárez Vacca, congresista electo del Pacto Histórico, la calificó de “cerda”.