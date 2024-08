Liberen a Venezuela: esta es la cruda radiografía que demuestra que el dictador Maduro se está saliendo con la suya, a punta de terror y trampa. El mundo tiene que frenarlo

El CNE se ha negado a contarles la verdad a los venezolanos y es cómplice del robo. Por eso, este viernes ratificó a Maduro como ganador con un porcentaje falso del 51,95 por ciento de los votos frente a un supuesto 43,18 por ciento de González. A diferencia de los opositores, la autoridad electoral venezolana, cooptada por la dictadura, no ha mostrado las actas ni ha sustentado los resultados. En cambio, el pasado domingo, en el primer conteo, suspendió la publicación de las actas y a la medianoche proclamó vencedor a Maduro.

El dictador Nicolás Maduro no quiere soltar el poder. | Foto: ap

Los caminos de Maduro

Venezuela completa 25 años en manos del chavismo, 11 de los cuales han transcurrido bajo Maduro. En los últimos años, más de 7 millones de venezolanos salieron de su país huyendo del régimen y buscando mejores oportunidades, en lo que se ha calificado como una diáspora con pocos antecedentes. El Programa Mundial de Alimentos ha señalado que el 59 por ciento de los hogares no tiene ingresos suficientes para comprar los alimentos requeridos. El año pasado, Venezuela afrontó la inflación más alta del mundo, al llegar al 193 por ciento. Asimismo, su economía ha resultado gravemente afectada por la destrucción de su principal industria, la petrolera, al pasar de producir hasta tres millones de barriles diarios de petróleo a unos 780.000 hoy.

CNE de Venezuela, arrinconado y en evidencia: estas son las 3 pruebas del robo de las elecciones que ya no puede tapar el régimen de Maduro

8Maduro ha representado no solo la ruina para los venezolanos, sino el terror, porque ha logrado consolidar una estructura que le ha permitido mantenerse en el poder y controlar absolutamente todas las instituciones y las ramas del poder público, incluida la Justicia. Tras las elecciones del domingo hubo un punto de quiebre que le deja dos alternativas: permanecer en Miraflores, bajo la presión de la mayoría de la comunidad internacional, sometiendo al país a nuevas y drásticas sanciones, prácticamente aislado del mundo, o reconocer la victoria de Edmundo González, con la fuerza de María Corina Machado, y acordar una transición pacífica.

Es sabido que si Maduro se queda, pese al fraude, Estados Unidos tendría que apretar de nuevo las clavijas, aunque durante el Gobierno Biden ha sido claro que han importado más los intereses de la Casa Blanca en el petróleo venezolano que el retorno de la democracia al vecino país. No hay que olvidar que las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y que Donald Trump tiene una alta probabilidad de ser nuevamente presidente, lo que podría llevar a Washington a endurecer sus políticas frente a Caracas para arrinconar a Maduro, quien es buscado por la Justicia de ese país, acusado de narcotráfico.

Hasta ahora, el Gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre el llamado que ha hecho el dictador para que retornen los diálogos entre esos dos países. Estados Unidos no ha tenido una buena experiencia con Maduro. Las negociaciones de México y Barbados hicieron agua. Aunque hubo elecciones, María Corina Machado no pudo ser candidata y fue hostigada hasta último momento. Hoy, el régimen la tiene amenazada y en la clandestinidad. Con la liberación de Álex Saab por parte de Estados Unidos, tampoco pasó nada, y la percepción que quedó en el ambiente fue que Maduro se burló del Gobierno Biden.