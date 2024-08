Líder afro hace fuerte reclamo a la vicepresidenta Francia Márquez por “abandono” a la comunidad: “Nos sentimos solos”

“Estamos tristes, indignados. Nos sentimos desconocidos, nos sentimos solos. Nos sentimos huérfanos porque definitivamente el gobierno no respondió. El gobierno no llegó. Aquí, al lado, en la Casa de Nariño, esperábamos la presencia del presidente, esperábamos la presencia de nuestra vicepresidenta, nuestra hermana. La esperábamos aquí porque el presidente la delegó para los temas étnicos. Fueron radicadas a tiempo las invitaciones, tenemos los radicados y las pruebas de que los invitamos a tiempo. No aceptamos el comunicado de los funcionarios de prensa de la vicepresidenta, que pretende excusarse con que llegó tarde. Eso es falso”, manifestó el líder comunal.