Líderes del juicio político en contra de Gustavo Petro dicen que cuentan con más de 8.000 apoyos ciudadanos

PIERRE ONZAGA: El origen de esto es la violación de topes electorales, esto es una infracción que comete una persona que viola el artículo 109. En el 2001, después del proceso de haber dejado impune a Samper, crea el Congreso este artículo que establece que quien viole los topes electorales pierde el cargo, en efecto y de manera inmediata. Eso no se ha estrenado y que los padres de la patria nos heredaron para este momento. En contraste con lo que está sucediendo ahora en Colombia, la destrucción del Estado de derecho de Gustavo Petro, tiene un camino, una solución y es que nos dimos cuenta por informaciones del mismo Consejo Nacional Electoral, ellos contrataron una auditoría, que se llama Nexia Montes Asociados, ese fue el primer indicio de la violación de topes. Allí verificaron que la empresa de seguridad que realizó el servicio de seguridad para la campaña de Gustavo Petro cambió las facturas en el sistema de Cuentas Claras y ahí generó la alerta de la violación de topes. Ese fue el primer indicio, hoy lo de Fecode, que son prueba contundente, los 600 millones de la USO, los cerca de 5.000 millones de 83.000 testigos pagados a 60.000 pesos. De hecho la campaña dijo que no tenían la obligación de reportarlo, pero el CNE dice que sí.

P.O.: Miles, no hemos cuantificado aún, hay grupos que han recogido cerca de 8.000 firmas, pero ya vamos en mucho más, porque invitamos a que la gente recogiera firmas en su casa, no hemos hecho el balance total y la gente sigue bajando formularios para que los pueda recoger y la gente está cada vez más empoderada de la información y ojalá seamos millones, porque las firmas no son prerrequisito del juicio político, pero es una manera de ayudar o acompañar la denuncia, así como tampoco es un prerrequisito que la gente le escriba a los congresistas directamente exigiendo que se respete la Constitución y que cuando se haga el juicio político se haga bajo la Ley Quinta de 1992.

P.O.: Han tenido algunos trabajos que han tenido resultados. Contra los presidentes es inédito por completo, nunca ha pasado nada. En este caso confiamos en la presión ciudadana directamente a los congresistas, ellos no se mandan solos, pero no pueden estar de espaldas al país. Aquí tienen una posibilidad de estar prevaricando si llegan a usar la Ley 600 y volver esto un show penal como en Samper. Ellos hacen eso e inmediatamente el pueblo les caerá encima. Nosotros nos ocuparemos de que sea así porque el control político en Colombia casi no existe. Desde el 2022 hemos hecho un esfuerzo liderando las marchas para que en la conciencia de los ciudadanos se abra y entienda que lo que va a ser Colombia en años depende de nosotros. La decisión no se tomará en la Comisión de Acusaciones sino en la plenaria y es por mayoría simple, la mitad más uno.