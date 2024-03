El supuesto plan del gobierno Petro para “tratar de satanizar a los empresarios” colombianos

El viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, sorprendió a más de uno esta semana y lanzó públicamente una advertencia en contra de algunas empresas en Colombia si no llega a pasar en el Congreso la reforma laboral, liderada por el gobierno de Gustavo Petro.

“Si no pasa la reforma laboral, sancionaremos hasta con 5.000 salarios mínimos a empresas con pactos colectivos que tengan acciones antisindicales , que no se negocian, como dice el Código Sustantivo del Trabajo, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitarlo, veremos sanciones hasta de 5.000 salarios mínimos”, precisó.

El congresista, además, aprovechó la coyuntura para puntualizar en este medio que el presidente Petro y el Ministerio de Trabajo han tratado de “satanizar” a los empresarios colombianos diciendo que estos no piensan en el bienestar de sus colaboradores.

“Creo que el viceministro no se expresó de la manera que quería hacerlo. Pero nos termina dando la razón a los que hemos dicho que no se deben acabar los pactos colectivos. Incluso, en la reforma está planteado que se acaben estos pactos. Nosotros sentimos que el gobierno quiere monopolizar el relacionamiento de los trabajadores con los empleadores a través de los sindicatos, lo que, consideramos, no debe ser así”, expresó inicialmente.