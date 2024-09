¿Se queda o se va José Félix Lafaurie de la mesa de diálogos de paz con el ELN? Presidente de Fedegán responde en SEMANA

Por otra parte, al ser consultado sobre si se queda o se va de la mesa de diálogos con el ELN, Lafaurie respondió: “Debo advertir que yo no tengo contrato, es decir, yo no estoy aquí porque me gano un peso, porque hay quienes puedan pensar, ‘ah no, el contrato’, como alguien me lo dijo (...). ¿Qué va pasar con el diálogo? No lo sé, esperemos que se decante esto (...); yo sí prefiero quedarme en una situación de expectativa como todos los colombianos, a esperar el Gobierno qué resuelve y después que este resuelva, tomaré las decisiones que me corresponden tomar de manera individual”.