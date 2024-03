Petro y la fiscal (e) Martha Mancera se reunieron en secreto en casa de MinJusticia, la investigada Laura Sarabia estaba en el lugar

Aunque el presidente de la República, Gustavo Petro, su gobierno y los congresistas de la coalición no paraban de atacar a la saliente fiscal encargada Martha Mancera y la relacionaban con el narcotráfico, de forma sorpresiva se pudo confirmar que se presentó una reunión privada Petro - Mancera, a la que además asistieron la directora del Departamento de Prosperidad Social y mano derecha del mandatario, Laura Sarabia.

“El presidente no deja de ser presidente. Primer punto, puede uno reunirse en cualquier parte, y es con la figura del presidente de la República. Segundo, la reunión fue el presidente y la suscrita, solo los dos, sin nadie más. Tenía que ver con que estamos hoy hablando sobre el tema del proceso de paz, sobre todo en aquellas órdenes de captura de las que solicitaron la suspensión”, explicó Mancera.

Un aspecto llamativo de este encuentro entre dos de los funcionarios más poderosos del Estado, como son el Presidente y la Fiscal, no se dio ni en la Casa de Nariño ni en el búnker; la cita fue, según se conoce, en la casa del ministro de Justicia, Néstor Osuna, donde se sentaron a manteles.

Sobre el lugar donde se dio el encuentro, Mancera afirmó que, “el sitio donde haya sido la reunión no deja de ser una reunión de estado porque finalmente fue en Colombia, fue en el territorio colombiano, y fue en la ciudad de Bogotá”.

Con Sarabia, la investigada

La fiscal también hizo referencia a los acompañantes, el ministro Osuna y la investigada Laura Sarabia, al respecto dijo que, “sí señor, hablé con el presidente, en una reunión del presidente con Marta Diana de Mancera como fiscal general de la Nación. Las otras personas, si estuvieron o no estuvieron, no depende de que yo lo diga en este escenario, porque no hice ninguna reunión con ninguna otra persona distinta”.