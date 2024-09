¿Juan Manuel Galán se lanzará a la Presidencia de Colombia? Así respondió en SEMANA

En Vicky en Semana , Juan Manuel Galán dejó claro si será, o no , candidato en las elecciones presidenciales de 2026.

“Lo que pasa es que todavía está muy temprano y estas campañas largas son desgastantes en todo sentido . No me es indiferente [ser candidato]. Pero por encima de la aspiración personal, tenemos que empezar por deponer los egos. Si queremos que triunfe la democracia en 2026, tenemos que elegir un equipo”, reveló Galán.

En tal sentido, Galán fue enfático en decir que no pueden haber individualidades en las que cada quien termine buscado intereses propios, personales. Destacó que es momento para que, quienes aspiren a la Presidencia, se terminen poniendo de acuerdo y logren ser: ”soldados de esa causa, en el papel que nos toque jugar”.

“Yo estoy dispuesto a eso. ¿Y cómo será? Vendrá más adelante cualquier decisión (...) esta no es una elección cualquiera y esto puede sonar a ‘frase de cajón’, porque eso en cada elección se ha repetido; pero esta vez, no es ‘frase de cajón’. Esta vez realmente nos estamos jugando la viabilidad de la democracia colombiana, que se han demorado varias generaciones en la historia en construir con aciertos, errores. Con mucha violencia, porque hemos perdido a mucha gente en el camino, pero son las instituciones que se han construido. Entonces por qué no pensar en construir sobre eso construido”, agregó en Vicky en SEMANA.