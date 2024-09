“Yo no soy de Uribe, yo no soy de Petro, ni de la alcaldesa. Soy de mi mamá”, dice el nuevo candidato presidencial colombiano

Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá, habló con Vicky en Semana . Lo hizo en el marco de un anuncio que hizo: no irá por la Alcaldía de Bogotá, luego de su segundo lugar en las elecciones de 2023, sino que irá por la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026 . “Un proyecto político viable, confiable. Si implica que sea otra la persona que lleve esa bandera, bienvenido, pero si eso me lleva a alzar la bandera, allí estaré para que podamos ser la voz del proyecto político en 2026″, aseguró en la entrevista.

El cabildante dijo que “todos los escenarios están abiertos”, al ser consultado a la posibilidad de que su nombre sea incluido en una consulta interna de colectividades. De todas formas, aclaró, no ha hablado con la exalcaldesa de Bogotá Claudia López de la posibilidad de que ambos se midan en consulta interna para elegir candidato presidencial. Sobre el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, Oviedo dijo que sí han conversado sobre otros temas, pero no de algo tan puntual.

Juan Daniel Oviedo confirma a SEMANA que será candidato a la Presidencia en 2026: “La idea es estar presentes para aportar y no fragmentar”

Contexto: Juan Daniel Oviedo confirma a SEMANA que será candidato a la Presidencia en 2026: “La idea es estar presentes para aportar y no fragmentar”

Finalmente, Juan Daniel Oviedo aseguró que él hablará con la verdad, con coherencia y sin pensar en “que se va a quemar”. Por eso, dijo, la experiencia electoral en Bogotá le indica que debe construir una propuesta para que la gente tenga “esperanza” en los comicios de 2026. “Yo no soy de Uribe, yo no soy de Petro, ni de la alcaldesa. Soy de mi mamá, punto. Queremos es hacer política para resolver los problemas, pero no para izar banderas de colores de alguien en particular”, sostuvo.