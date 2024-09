Juan Daniel Oviedo confirma a SEMANA que será candidato a la Presidencia en 2026: “La idea es estar presentes para aportar y no fragmentar”

Oviedo afirmó que quiere trabajar por hablar y escuchar a diferentes actores para que una opción política confiable, “que no sea de extremos (ni de derecha, ni de izquierda), sea visible en las elecciones de 2026″.

En ese orden de ideas, “estamos listos a dar esas conversaciones y naturalmente estar presentes de alguna forma en el panorama de candidaturas para 2026. La idea es estar presentes para aportar y no para fragmentar”.

Y siguió: “Lo clave del mensaje es que no es que me crea candidato, sino que queremos evaluar si soy útil para el proyecto político como tal. No se trata de mí, se trata de una nueva forma de hacer política con autenticidad, verdad y coherencia”.