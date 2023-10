“Mi papá tenía lujos, pero me decía que no había plata para ayudarme con la universidad”: Juan Daniel Oviedo

El candidato a la Alcaldía de Bogotá Juan Daniel Oviedo estuvo en el espacio de Vicky en Semana. En esta ocasión, el político y economista de profesión se salió un poco de la campaña para hablar sobre su vida, puntualmente sobre la relación que tuvo con su papá.

Esta es la entrevista completa con Juan Daniel Oviedo Arango:

De acuerdo con el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), quien lo apoyó para convertirse en el hombre que hoy en día es fue su mamá, la señora Miriam Arango, quien trabajó como comerciante.

Según el relato de Oviedo, la señora Miriam estuvo con su papá (de quien no le gusta dar el nombre) hasta el año de 1991. “Soy el fruto de esa relación entre ella y mi papá, quien fue piloto de aviación comercial, pero, pues, mi verdadera figura paterna es mi abuelo; un carpintero que siempre estuvo pendiente de mí hasta la edad de diez años, siempre generándome ese ejemplo de la disciplina, del rigor”.

A raíz de las ganas por salir adelante que le dieron su mamá y su abuelo, Juan Daniel manifestó que eso fue lo que lo llevó a “estudiar mucho. A llegar a obtener un título de doctorado en la Universidad de Francia y regresar a Colombia”.

Sin embargo, del otro lado de la balanza, el candidato a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento Con toda por Bogotá, trajo al presente recuerdos sobre la relación que tuvo con su papá.

“He vivido tantas cosas en vida a estos 46 años, de las buenas y de las malas, que yo estoy entregado es a vivir el ahora”, expresó Oviedo en Vicky en Semana.

Juan Daniel Oviedo es economista y aspira a convertirse en el próximo alcalde de Bogotá. | Foto: juan carlos sierra-semana

Los recuerdos de Oviedo con su papá

En los recuerdos de Juan Daniel Oviedo, sabía que cuando era niño “las cosas eran difíciles en mi casa”, y el regalo que más recuerda de una Navidad es el de una pista de karts.

“Mi papá murió en la pandemia. Nosotros rompimos relaciones en el 94, cuando a mí me tocaba volver a mi casa, en la que crecí, que él ya estaba viviendo con otra señora, con otra decoración, con más lujos que los que teníamos nosotros, lujos materiales... Me hacía esperar en la sala horas y bajaba a decirme que no tenía plata para ayudarme con la universidad. Yo dije: ‘No, ya no más. No me quiero exponer a esto’”, recordó Oviedo Arango.

En consecuencia de dicha situación, el político rememoró que su señora madre le dijo que no se preocupara. “Me le monté a mi mamá con ese apoyo, pero ya en segundo o tercer semestre me conseguí un trabajo en la universidad pegando stickers y después fui secretario académico. Entonces, ayudé también a mi mantenimiento y me gané, también, la beca de la colegiatura que me ayudó a disminuir esa presión, porque mi mamá se endeudó muchísimo para poder pagar esa universidad”, precisó el candidato bogotano.

En las memorias de Juan Daniel Oviedo, sabía que cuando era niño “las cosas eran difíciles en mi casa”. | Foto: LEON DARIO PELAEZ

Antes de terminar esta parte de la conversación en Vicky en Semana, Oviedo confesó que tras la muerte de su abuelo, quien fue su figura paterna siendo un niño, tomó la decisión de ser aplicado en el colegio y la universidad.

“Muere mi abuelo y digo: ‘No quiero darle problemas a mi mamá, bastantes tiene ya en la casa como para yo ser otro problema’. Por eso me volví el mejor estudiante, desde ese momento”, sentenció el economista.

Juan Daniel Oviedo, candidato a la Alcaldía de Bogotá, en la cumbre 'Líderes por la educación 2023'. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA