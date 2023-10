Joven perdió una mano tras explotarle una papa bomba en la Universidad Nacional

Ahora, a pesar de que los hechos ocurrieron el lunes cuando se dieron las protestas, desde la Secretaría Distrital de Seguridad explicaron que la explosión de la papa bomba no sucedió en el marco de la intervención de la Policía, es decir, que el hombre no salió herido en medio de enfrentamientos con las autoridades. No obstante, se están adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido.