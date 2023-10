Urgente: ¿espionaje en la campaña a la Alcaldía de Bogotá? SEMANA revela documento que encendió las alarmas. Habrían infiltrado a Galán, Oviedo, Lara y Molano

Alvarado, condenado por corrupción y prófugo de la justicia en su país, no estaría actuando solo. El otro que, al parecer, estaría coordinando esos ataques es el cónsul de Colombia en Santiago de Chile, Sebastián Guanumen, recordado por correr la línea ética en 2022 al coordinar las bodegas que contrató la campaña Petro para afectar la imagen de contendores como el excandidato a la presidencia Federico Gutiérrez.

Incluso, estarían buscando acceder a otro millonario programa que tiene un costo de un millón de dólares mensuales y que el propio Guanumen le habría sugerido a Vinicio Alvarado porque es capaz de configurar el manejo de los contenidos de las redes sociales a favor de un candidato. Aún no lo han contratado por el alto costo que este implica, pero adquirirlo sería una de las prioridades del equipo Bolívar para la recta final de la contienda de cara al 29 de octubre.

Al cierre de esta edición, el candidato Carlos Fernando Galán denunció el robo del computador de su gerente de campaña, cometido por una persona no identificada que entró a su sede de campaña.

Candidatos piden garantías

Finalmente, Rodrigo Lara dijo: “Es una denuncia grave que espero que no llegue a mayores. Pero acá pueden entrar y espiar todo lo que quieran, porque esta es una campaña austera, sin recursos, a la que el Banco de Bogotá no le quiso girar un crédito y donde hacemos campaña con las uñas y a todo pulmón. Aquí no les tenemos miedo a las maquinarias, igual les vamos a ganar”.