Así es el interior de la casa en la que Juan Daniel Oviedo vive con su novio en Bosa, en Bogotá

“En lo personal, a mí me pareció que la experiencia de haber vivido en Mompox un mes, después de mi salida del Dane, me sirvió para entender las dinámicas de cómo viven las personas en condiciones distintas. Yo nací en Villa Luz, crecí en Normandía, después de los 14 años viví en Cedritos, pero me parece importante conocer experiencias de vida en otras localidades de la ciudad”, comentó Oviedo cuando tomó la decisión de irse a vivir a Bosa.