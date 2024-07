Juan Manuel Galán culpó a Petro de no respetar los límites del poder y el presidente contestó: “Cuando la crítica es simple calumnia”

Galán, por medio de su cuenta personal de X, antes Twitter, alertó que la democracia en Colombia está en crisis, al advertir que el jefe de Estado no respeta los límites de del poder.

“La democracia en Colombia está en crisis porque el presidente no respeta los límites del poder. En lugar del diálogo y transparencia, el Gobierno fomenta la polarización y descalifica las voces críticas. Presidente Petro, debe responder ante las autoridades competentes, no fomente la división ni ignore la libertad de expresión ”, señaló Juan Manuel Galán.

Posteriormente el mandatario respondió al excongresista: “Cuando la crítica es simple calumnia no es crítica, es calumnia. La crítica argumentada y racional siempre será recibida y siempre podrá existir el dialogo. El que tengamos posiciones firmes no es inflexibilidad, es simplemente coherencia”.

¿Petro amenazó a Juan Manuel Galán? El mandatario dijo: “Un expresidente trató de criminalizar a Iván (Cepeda), no haga usted lo mismo”

Inmediatamente después, el presidente Petro reaccionó con una especie de amenaza contra el director del Nuevo Liberalismo: “Nunca pensé que un hijo de Galán fuera capaz de calumniar. Como usted, Iván Cepeda Castro es hijo de un senador asesinado, y es él el que dirige con Vera Grabe las negociaciones de paz con el ELN; un expresidente trató de criminalizar a Iván y hoy está en serios problemas judiciales, no haga usted lo mismo”.

Y avanzó en el mensaje: “El gobierno solicitó que el ELN no regresara al secuestro y, como es de público conocimiento, el ELN ha reafirmado su regreso a esta práctica terrible. El ELN lleva más de 65 años en la lucha armada, no se vende. Ojalá fuera así de fácil hacer la paz, pero cualquiera que sepa la historia de Colombia sabe que terminar la guerra o algunas de sus prácticas no se hace con dinero”.