“Lo que no se puede perder es la firmeza”: reacción de Daniel Quintero y Juan Carlos Upegui tras los resultados de las elecciones regionales en Medellín

Aparte de Bogotá, otras de las ciudades que más acapararon la atención, desde que se abrieron y hasta que se cerraron las urnas, fue Medellín. Esto porque los candidatos a la Alcaldía de la capital de Antioquia buscaron tener un inminente resultado que definió el ganador este mismo domingo y, por ende, no fue necesaria la segunda vuelta.

Mientras avanzó la contienda electoral, la cual fue definitiva para el país y el Gobierno del presidente Gustavo Petro , pues cabe decir que Gutiérrez es un ferviente opositor del jefe de Estado y Upegui no le ha hecho reproches, los resultados le dieron luz verde a Fico como el inminente ganador de las elecciones territoriales para la Alcaldía de Medellín.

En vista de ello, las reacciones por parte de Daniel Quintero y Juan Carlos Upegui no se hicieron esperar, mientras que, a la vez, en redes sociales hay todo tipo de comentarios al respecto.

La reacción de Quintero y Upegui

Desde hace un buen tiempo, Quintero no tuvo problema alguno en manifestar que no quería que el excandidato presidencial Federico Gutiérrez volviera a tomar las riendas de la capital de Antioquia. En efecto, el exalcalde hizo hasta lo imposible por acompañar a Juan Carlos Upegui en estos comicios, pero los esfuerzos no terminaron siendo del todo efectivos.