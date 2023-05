Lo último | Aguda respuesta del presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema: “no he faltado a mi palabra ni a la Constitución”

Continúa el contrapunteó por la polémica que desató el presidente Gustavo Petro al asegurar que él, como jefe de Estado, es el jefe del fiscal General Francisco Barbosa y ahora el mandatario colombiano le respondió a la Corte Suprema, que cerró filas tras los ataques al jefe del ente acusador, señalando el alto tribunal que el fiscal “no tiene superior jerárquico”.

El jefe de Estado, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que no ha faltado a su palabra ni a la Constitución, insistiendo -a su vez- que el fiscal Francisco Barbosa lo irrespeta como presidente de la República.

“El articulo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa”, dice uno de los apartes del mensaje que publicó Petro en sus redes sociales.

El jefe de Estado, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que no ha faltado a su palabra ni a la Constitución, insistiendo -a su vez- que el fiscal Francisco Barbosa lo irrespeta como presidente de la República. - Foto: Juan Carlos Sierra-Semana/Fiscalía

Y señaló: “No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal, que a su vez me irrespeta como jefe del Estado. Como jefe de Estado soy representante de la Nación ante el mundo y ante el pueblo”.

El presidente Gustavo Petro saludando a Antonio Garamendi, jefe de los empresarios españoles. - Foto: Presidencia de la República

“Como representante del Estado ante el pueblo de nuevo pregunto: ¿Sabía la Fiscalía de la existencia de una lista del Clan del Golfo con el nombre de 200 personas a las que iban a asesinar y que después, sin ninguna actividad preventiva de la Fiscalía, asesinaron?”, dijo el mandatario colombiano.

Fiscal Francisco Barbosa en Harvard. - Foto: SEMANA

También dejó claro sobre la petición que hizo a la Fiscalía para que avance en las investigaciones de un caso en particular: “El crimen de 200 personas ¿no es un crimen contra la humanidad? El jefe del Estado ¿no puede preguntar como representante del pueblo si una institución pública del Estado y del poder judicial cumplió o no cumplió su deber constitucional?”.

Y continuó con su exposición de argumentos: “Entre los presuntos asesinos de lesa humanidad no se encontraba un financiador de una campaña presidencial? ¿hay cercanía y amistad íntima entre el jefe de la institución investigadora y el jefe del Estado de ese entonces? Si no hay respuesta, sino irrespeto permanente al jefe del Estado, se puede entender entonces que la justicia, en esta institución, no quiere o no puede investigar un crimen de lesa majestad?”.

El presidente Gustavo Petro en la ceremonia de Ofrenda Floral en la Plaza de la Lealtad, en homenaje a los caídos por España al levantamiento. - Foto: Presidencia de la República

“Si no obtengo respuesta y la justicia, léase Fiscalía, no quiere o no puede investigar un delito de lesa humanidad, no puede activar el jefe del Estado, los mecanismos que la Constitución y el Derecho internacional le confieren para que exista justicia?”, puntualizó.

La Corte Suprema cierra filas en la defensa del fiscal General tras ataques del presidente Petro: “El fiscal no tiene superior jerárquico”

Una verdadera tormenta política generó el presidente de la República, Gustavo Petro al asegurar que él era el jefe directo del fiscal General, Francisco Barbosa. La gravedad de sus señalamientos motivó a que la Corte Suprema de Justicia emitiera un fuerte pronunciamiento.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación - Foto: Guillermo Torres /Semana

El presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena sostuvo que el Fiscal General “no tiene superior jerárquico” y es elegido directamente por el alto tribunal de una terna que envía el jefe de Estado. “Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.

Palacio de Justicia - Foto: Corte Suprema

En un comunicado, el alto tribunal advierte que las declaraciones emitidas por el presidente generan una “gran inquietud” puesto que se trata de “la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia”. Esto, en referencia, a uno de los trinos publicados por el presidente Petro para justificar las declaraciones que hizo desde España.

Recordó que las funciones del Fiscal General están reguladas por el ordenamiento jurídico y enmarcada en la autonomía de la Rama Judicial. “La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La justicia es un poder público patrimonio de Colombia”.

Presidente Gustavo Petro visita a España rey Felipe VI de España Mayo 3 2023 - Foto: Presidencia de la República

En este sentido se advierte que se debe respetar la separación de poderes que contempla la Carta Política. “La Administración de Justicia, de la cual forma parta la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, también, para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico”.

Por esto, es necesario que se respete la división contemplada entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que la armonía fluya. “Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces en sus providencias, sólo están sometidas al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones”.

Petro no es mi jefe

Tras conocer las declaraciones que hizo desde España el presidente Petro, el fiscal General cuestionó el alcance de esas palabras y le advirtió que esto representa una “seria amenaza a la independencia de la justicia” por parte del presidente Gustavo Petro. Desde España, a raíz de las diferencias con Barbosa, Petro sostuvo: “Yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”.

Francisco Barbosa en Harvard. - Foto: SEMANA

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de derecho”, dijo.

Fiscal general Francisco Barbosa. - Foto: Fiscalía

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió Barbosa.

“Hago un llamado a la comunidad internacional porque lo que acaba de hacer Petro es un primer zarpazo a la justicia en Colombia, y a la existencia del Estado de Derecho. Sus declaraciones ponen en riesgo la existencia de la Corte Suprema de Justicia”, concluyó.