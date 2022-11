Gobierno Petro le volvió a abrir las puertas a la alemana Linda Sprößer de la primera línea: la mujer había sido expulsada en el paro

Migración Colombia revocó en las últimas horas la resolución en la que expulsaba a la ciudadana alemana Linda Sprößer, quien fue sacada del país luego del país en medio de las protestas del paro nacional.

Esta ciudadana fue obligada a salir del país el pasado 27 de julio del año pasado por considerar no estaba haciendo actividades de turismo al participar en las protestas del paro nacional.

Migración Colombia explicó en ese momento que Rebecca Linda Marlene Sprößer fue detectada haciendo actividades al parecer sospechosas que no tenían nada que ver con su condición de turista en el país, situación que derivó en una drástica determinación del entonces gobierno de Iván Duque.

“La ciudadana alemana, quien había ingresado a Colombia el pasado mes de marzo (de 2021) con un permiso de turismo, fue requerida por la autoridad migratoria colombiana con el fin de adelantar un proceso de verificación, luego de evidenciar que esta se encontraba adelantando actividades que no tenían que ver con su condición de turista, las cuales afectarían el orden y la tranquilidad ciudadana”, indicó la entidad en ese momento.

Cabe recordar, que Rebecca Linda Sprößer es una ciudadana de origen alemán que se hizo conocida en las redes sociales por haberse unido a la autodenominada ‘primera línea’, en Cali, durante el pasado paro nacional.

La mujer había llegado inicialmente a Cali, en el Valle del Cauca, para conocer los atractivos turísticos de la ciudad y aprender a bailar salsa. Sin embargo, pocos días después de su llegada, se inició el paro y las movilizaciones sociales. Desde entonces es cercana a integrantes de la ‘primera línea’ y ha hecho denuncias en sus redes sociales sobre posibles abusos cometidos por la fuerza pública contra manifestantes.

La noticia sobre la revocatoria de la resolución de la expulsión, lo que le permitirá a esta ciudadana alemanda volver a Colombia, fue confirmada por el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, quien compartió la nueva resolución de Migración Colombia.

“Migración Colombia revocó resolución mediante la cual la ciudadana alemana @AlemanaPte fue expulsada de Col. Rebecca recibió un atentado en el que murió su novio Jhoan Sebastián Bonilla. Es única testigo del asesinato y aún así Duque la expulsó”, apuntó Bolívar.

NOTICIA

Migración Colombia revocó resolución mediante la cual la ciudadana alemana @AlemanaPte fue expulsada de Col.

Rebecca recibió un atentado en el q murió su novio Jhoan Sebastián Bonilla. Es única testigo del asesinato y aún así Duque la expulsó.

¡Bienvenida a tu 2a Patria! pic.twitter.com/8FSQiQ6FOl — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 4, 2022

El hecho al que hace referencia el senador ocurrió en julio del año pasado. Según relató Sprößer, a través de su cuenta de Fcaebook, un sujeto les disparó a ella y a quien sería su pareja cuando se encontraban en un “lugar público”. En los hechos manifestó que el hombre recibió 13 impactos de bala.

“Estábamos sentados afuera, en un lugar público, y de pronto, sin hablar, vino un sujeto y nos disparó a corta distancia. No dejó de disparar hasta que su arma se quedó sin tiros. Mi amigo estuvo frente a mí y así me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de bala en todo el cuerpo, tres de ellos en la cabeza y varios en el pecho”, relató la mujer.

Según contó la ciudadana alemana, solo recibió “raspones de los proyectiles” que le salieron del cuerpo de su amigo. “Además, tuve mi maletín frente de mí y por las dos condiciones me llegaron con mucho menos fuerza e impacto”, contó.

La mujer afirmó al final de su relato que el ataque no fue un robo, sino que fue “atentado con el objetivo de matar”. “No podemos decir quién fue, pero estamos en todo el proceso con los DD. HH. Solamente quedó muy claro que esto no fue ningún robo, esto fue un atentado con el objetivo de matar”, sostuvo.