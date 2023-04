Lo último: el presidente Gustavo Petro alertó que petroleros radicaron una demanda para tumbar la mitad de la reforma tributaria

Una profunda discusión dejó para el país la reforma tributaria que fue aprobada en el Congreso de la República y sancionada por el presidente Gustavo Petro, la cual sacó adelante el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, afectando el bolsillo de los colombianos.

Pero este jueves 27 de abril, el presidente Gustavo Petro sorpresivamente realizó una especial mención sobre la reforma tributaria desde Barranquilla en el departamento de Atlántico en el marco de un evento sobre energías renovables, allí reveló que según él, petroleros radicaron una demanda en contra de esa iniciativa.

De acuerdo con la información que entregó el mandatario colombiano, la demanda de los petroleros se radicó en la Corte Constitucional, con la pretensión de que los magistrados de ese alto tribunal tumben la mitad de la reforma tributaria.

“La multinacional del carbón diría no me suban el impuesto, como así que me quitan las regalías que yo deducía del impuesto de renta una discusión que hubo en la reforma tributaria”, sostuvo Petro.

Y agregó en su declaración: “Los petroleros interpusieron la demanda ante la Corte Constitucional esperando que les falle a favor y nos quiten la mitad de reforma tributaria”.

“¿Pero esa misma mentalidad hay que usarla en la energía limpia?, si el sol y el viento en donde es mejor es territorio indígena, o cambiamos el esquema, en lugar de pensar como uso eso al mejor costo posible y yo diaria qué hay que plantearse una alianza con los indígenas y en modelo se vuelve diferente”, continuó Petro explicando la necesidad de la renovación hacia las energías limpias.

Sanción presidencial de la reforma tributaria

El pasado mes de diciembre de 2022, el presidente de la República, Gustavo Petro, oficialmente sancionó la reforma tributaria que busca recaudar más de 19 billones de pesos en este 2023 y en los próximos tres años 20 billones de pesos. De acuerdo con el mandatario colombiano, la iniciativa no afectará a la población más vulnerable del país.

Esa ceremonia se llevó a cabo en la Casa de Nariño con la presencia de varios funcionarios del gabinete del Gobierno del Pacto Histórico, además asistieron los congresistas ponentes del proyecto de ley.

De acuerdo con el jefe de Estado, se priorizará la lucha contra el hambre y la pobreza, se proyectarán refutados para la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo y la economía popular, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas de la nación.

“Pagarán más impuesto de renta quienes tengan ingresos mayores a $13 millones mensuales. De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, más de dos terceras partes del recaudo adicional de este impuesto provienen de los contribuyentes con ingresos superiores a $20 millones mensuales”, explicó la Casa de Nariño.

Así está distribuido el recaudo por sectores, según lo detalló el Gobierno nacional:

Sector minero-energético

Se establece una sobretasa para la extracción de carbón y petróleo que dependerá de los precios internacionales; será del 5 % o 10 % para carbón; y del 5 %, 10 % o 15 % para el petróleo.

En el caso del petróleo, para 2023, la sobretasa será de 5 % si el precio es mayor a USD 67 por barril; de 10 % si el precio supera USD 75; y de 15 %, si el crudo de referencia Brent es mayor a USD 82. También, no se podrán deducir de los impuestos de renta de las compañías de ambos sectores los montos de las regalías.

Sumado a ello, el texto plantea la reducción de algunos beneficios tributarios específicos para algunos sectores y regiones. Además, se depuraron los no estratégicos, racionalizándolos a las actividades que constituyen prioridades de política pública en los territorios.

Impuestos saludables y ambientales

Los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultra procesados entrarán en vigencia en noviembre del próximo año, periodo para el cual se espera que ya se haya materializado una reducción de la inflación. Solo aplicará a los productores que obtengan ingresos mayores a $419 millones anuales por estos mismos.

También dijo el Gobierno: “Con lo anterior se evita gravar a microempresas productoras de estos bienes, con gran impacto en la economía popular, como las panaderías de barrio. Se excluyeron de este impuesto, además, alimentos con una participación importante en la canasta familiar, como el pan y las bebidas lácteas”.

A renglón seguido, la reforma tributaria reduce los montos, a partir de los cuales la evasión se vuelve un delito, “es decir que las personas naturales o jurídicas que ahora tengan ingresos superiores a $1.000 millones en activos o pasivos que no reporten incurrirán en sanciones establecidas en la ley”, dijo la Presidencia de la República.

Sobre las zonas francas, se aplicará un impuesto ponderado, el cual se explica de la siguiente manera: 20 % para ventas al exterior y 35% para el mercado interno. La norma exceptúa los productos energéticos que se vendan al mercado interno como las zonas francas costa afuera de gas, la refinación de petróleo y la producción de biocombustibles.