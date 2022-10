Lo último: presidente Petro anunció que cambiará el modelo deportivo de Colombia de cara a los próximos Juegos Olímpicos

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció por medio de su cuenta de Twitter que en su Gobierno se llevará a cabo un cambio en el modelo deportivo de Colombia, de cara a los próximos Juegos Olímpicos, los cuales se desarrollarán en 2024 en París (Francia), el mandatario colombiano reveló en qué consistirá las modificaciones del sistema.

En el trino, el jefe de Estado indicó que los esfuerzos de su administración se enfocarán en medidas que permitan profundizar el deporte en los centros de educación de primaria y bachillerato.

De la misma manera, Petro aprovechó sus redes sociales, para enviar un mensaje de felicitación por el subcampeonato que logró Colombia en los juegos suramericanos, el cual hizo extensivo a los integrantes de la delegación de deportistas hombres y mujeres que participaron de la justas.

“Hemos terminado de subcampeones de los juegos suramericanos. Felicitaciones a toda la delegación de deportistas mujeres y hombres que participaron. La atención será sobre los juegos olímpicos con el cambio del modelo deportivo del país. El centro será el deporte en el colegio”, trinó el mandatario colombiano.

Conquistas en los juegos suramericanos

Otra muestra de su calidad encima de la bicicleta quedó evidenciado el pasado viernes 14 de octubre por Mariana Pajón, en tierras paraguayas, al cosechar medalla de oro en la final de damas del BMX de los Juegos Suramericanos 2022, dejando relegadas en la meta a la también colombiana Gabriela Bolle y a la argentina Agustina Cavallila, que completó el podio de la competencia en Asunción.

Desde su salida del partidor se le vio a la cafetera sumamente activa, logrando tomar la delantera sin soltarla en ningún momento, hasta que cruzó la meta y se abrazó con su compatriota. Una medalla más que se suma a la conseguida recientemente en Bogotá, donde también dio cátedra de su poderío encima de su caballito de acero, mejor escudero para la carrera exitosa que ha tenido en su trayectoria y que desea seguir acrecentando antes de los Juegos Olímpicos de París 2024.

1 y 2 para Colombia en el BMX de los Jueos Suramericanos #ASU2022. Así saludaron a Mindeporte y toda Colombia, la medalla de oro 🥇 @marianapajon y la de plata 🥈 Gabriela Bolle. #PactoPorElDeporte #ASUmimosElReto pic.twitter.com/rrLXIT9gJ7 — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) October 14, 2022

Siempre sonriente, al término de la competencia habló de lo que representaba esta medalla para su presente deportivo: “Mucho, cada medalla es importante”.

A su vez, quiso resaltar lo que hizo su compañera de delegación, que permitió que Colombia sumara una medalla de plata más a la participación que termina este sábado 15 de octubre: “No solo la mía, sino la de Gaby, es muy bueno para Colombia”.

Sobre lo especial que es regresar a esa competencia en especial, dijo: “Hace ocho años estaba esperando volver acá, Juegos Sudamericanos”.

#Noticia 📣| Los 10 datos colombianos en los Juegos Suramericanos de Asunción. https://t.co/8jx5bDVGHA — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) October 16, 2022

Sobre las dudas que se tuvieron, agregó: “Hasta lo último pensamos que no íbamos a correr, pero acá estamos”; finalizó haciendo una dedicatoria especial al país, además de a su familia, que no pasa por un buen momento, según dijo: “Me alegra llevar esta medalla a Colombia y mi familia que está viviendo un momento que no es fácil”.

En otro nivel, Brasil confirmó el viernes su supremacía en los XII Juegos Sudamericanos Asu-2022, que apagarán su antorcha este sábado tras 15 días de actividad en 34 deportes y 53 disciplinas con la participación de 15 países del continente.

Así terminó Colombia

Finalizaron los juegos suramericanos y Colombia quedó en segundo lugar, justas que se llevaron a cabo en Asunción en Paraguay, la delegación nacional terminó cosechando 79 medallas de oro, 78 de plata y 98 de bronce.

Sobre la participación de Colombia no pudo quedarse como campeona de los juegos como la hazaña que logró en 2018 en Bolivia, en esta ocasión Brasil se quedó con el primer puesto con 133 medallas de oro, 100 de plata y finalmente 86 de bronce.

¡#ASUmimosElReto y somos subcampeones!



255 medallas que demuestran el talento, la fortaleza y la pasión de toda una delegación que representó con orgullo nuestra bandera en los juegos #ASU2022.



¡Felicitaciones 🇨🇴! pic.twitter.com/MGYQ3BNL6O — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) October 15, 2022

Cabe señalar que el sábado 15 de octubre, Colombia conquistó seis preseas de oro, dos de plata y ocho de bronce, en ciclismo, tenis, baloncesto, polo acuático, atletismo, entre otras disciplinas.

De acuerdo con información de los organizadores de los juegos suramericanos y las estadísticas que arrojó la competencia, “Colombia logró el 20% medallas de oro, lo que significa 79 preseas. En general, los juegos suramericanos entregaron 1-303 metales, de los cuales la delegación nacional ganó 255″.