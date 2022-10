Atención: derogan decreto que impedía que el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez viajaran juntos

En las últimas horas, el Gobierno expidió el decreto 2003 de 2022, que pone fin a la prohibición que tenían el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez de viajar juntos a misiones nacionales o internacionales.

La decisión les permite, desde ahora, desplazarse juntos, sin restricciones legales de ningún tipo, dentro y fuera del territorio nacional.

El decreto 2003 de 2022 deja sin alcances el 835 de 2021, expedido por el gobierno del expresidente Iván Duque a raíz de un atentado contra el helicóptero presidencial ocurrido en junio del año pasado, en el cual se establecía que los desplazamientos nacionales e internacionales del presidente y el vicepresidente se debían hacer por separado.

“Todos los desplazamientos que adelanten el presidente de la República y el vicepresidente de la República a nivel nacional e internacional deberán hacerlo por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen”, señalaba la norma.

El decreto derogado, igualmente, estipulaba que en caso de que el presidente saliera del país, el vicepresidente no podía hacerlo y solo se haría una excepción “por razones de necesidad” cuando el mandatario lo autorizara. “Con el fin de garantizar los principios constitucionales considerados y de mantener las condiciones de seguridad, el vicepresidente de la República no podrá salir del país cuando el Presidente de la República se encuentre fuera del territorio nacional, salvo que éste, por razones excepcionales de necesidad, lo autorice expresamente”, subrayaba el texto.

Pero en el nuevo decreto firmado por el Gobierno del presidente de Petro, se afirma que las funciones del o la vicepresidente “se concretan en la realización de misiones o encargos específicos, como tareas, labores o cometidos concretos que le sean asignados por el presidente, independientemente de si el primer mandatario se encuentra o no dentro del territorio nacional”, por lo tanto, se señala que es necesario derogar lo establecido por el gobierno anterior.

“Se va evaporando su liderazgo”, presidente Gustavo Petro explicó por qué Francia Márquez no pudo ir al Cauca

El pasado miércoles el presidente Gustavo Petro se refirió al decreto durante un evento realizado en el departamento del Cauca.

El mandatario colombiano llegó en compañía del ministro del Interior, Alfonso Prada, para anunciar medidas especiales de protección para los representantes de derechos humanos y líderes sociales que pueden verse amenazados en su integridad.

Sin embargo, llamó la atención de los asistentes la ausencia de la vicepresidenta Francia Márquez, pues ella es nacida en este departamento, en el municipio de Suárez.

Ante la inquietud de los asistentes, el presidente Petro salió a aclarar que la no presencia de la vicepresidenta se debía la norma establecida en el gobierno del expresidente Duque.

“Francia no está aquí porque hay un decreto estúpido, o no tan estúpido, que dice que el presidente y la vicepresidenta no pueden estar en el mismo sitio, porque los pueden matar a ambos, entonces es dar un papayazo”, explicó el jefe de Estado.

El mandatario reconoció que este es un “riesgo real”, pero a renglón seguido lanzó una afirmación que de inmediato desató controversia y revivió los rumores que han venido generándose sobre un posible distanciamiento entre Petro y Márquez.

“Si ella no está con nosotros, puede quedar muy marginada, entonces se va evaporando su liderazgo y eso no fue lo que prometimos en la campaña”, puntualizó el jefe de Estado. Y luego señaló: “Los riesgos tendremos que asumirlos”.