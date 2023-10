Lo último: presidente Petro canceló abruptamente el ‘Gobierno con el Pueblo’ en Bosa; aún no se sabe nada del mandatario, ¿dónde está?

Pero lo que genera curiosidad, es que aún la Oficina de Comunicaciones de la Casa de Nariño aún no envía la agenda oficial, en la cual da a conocer los eventos en los que participará el jefe de Estado.

Aún no se sabe nada de Petro, la publicación más reciente en su cuenta personal de X, antes Twitter, fue respondiendo a la carta de 12 excancilleres en la que plasmaron su descontento con la postura del presidente sobre el macabro atentado terrorista de Hamás en Israel.

El más reciente evento público de Petro fue el martes de esta semana en Tumaco, allí el presidente de la República realizó una particular declaración, que sonó a ‘jalón de orejas’ a su gabinete de Gobierno, de cara a cumplir con las necesidades de las comunidades de diferentes regiones del país.

En medio de una agenda regional que adelantó el jefe de Estado en Tumaco, con gran parte del equipo de funcionarios de su administración, advirtió que no quiere ver “ministros tirándose codo con otros”, al señalar que eso no es “equipo”.

“Si no hay una política de transformación industrial de la producción agraria que se pueda tener en el territorio, entonces, yo quiero a mi gabinete alrededor de este tema”, sostuvo Petro.

También indicó: “Eso no lo hace un ministro solo, eso lo hace el equipo. No puede haber ministros tirándose el codo con el otro ministro, porque no hay equipo. El equipo es fundamental”.