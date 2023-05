“Lo único que vamos a recibir por parte de este ministerio es la plata”: ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, sobre Centros Poblados

El ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Mauricio Lizcano, se refirió al caso de Centros Poblados que generó un gran escándalo en el país, por un desfalco de 70.000 millones de pesos que fueron entregados a ese consorcio y por el cual no se cumplió lo estipulado en la obra.

Según dijo el ministro de las TIC, el gobierno de Petro y ese ministerio que dirige no recibirán otra reparación que no sea el dinero. “Este ministerio, mientras yo sea ministro, no va a recibir ni lotes, ni casas, ni antenas, ni nada. Si ellos quieren reparar a las víctimas, que en este caso son todos los colombianos, lo único que vamos a recibir por parte de este ministerio es la plata”, aseguró el ministro Lizcano.

El jefe de la cartera de las TIC hace referencia a los recursos que fueron desembolsados a ese consorcio para la construcción de puntos de conectividad en distintas zonas del país, especialmente rurales, por lo que fue enfático en que el Gobierno solo recibirá el dinero para la reparación y no bienes o proyectos. Y que, por lo tanto, la entrega de antenas y otros elementos sería otro fraude para el Estado.

Mauricio Lizcano - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“No vamos a recibir un lote con 10 copropietarios, lotes que después uno no puede recuperar, o antenas viejas que nos quieren entregar. Nos entenderemos resarcidos en nombre de todos los colombianos si nos devuelven la plata, como la tienen que devolver, en efectivo o en cheque de gerencia”, afirmó Lizcano.

Por ahora continúa el proceso contra Centros Poblados. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado representa judicialmente al MinTIC y es quien está haciendo estas exigencias ante la justicia. Mientras tanto, desde la cartera que dirige Lizcano aseguraron que siguen trabajando para que la instalación y puesta en marcha de estos centros digitales pueda ser ejecutada de manera ágil y transparente.

Hasta la fecha se registra que 5.207 centros digitales están operando en 709 municipios de 28 departamentos del país. De esos, 3.692 están activos.

El anuncio de Lizcano se da luego de que hace varias semanas Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, dos de los principales implicados en el escándalo, como representantes de los Centros Poblados, anunciaran que querían reparar al Estado llevando lo que prometieron, internet a las zonas rurales.

- Foto: Flickr/ Medialab Prado

Así lo dijo la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Martha Lucía Zamora, quien aseguró que los implicados en el desfalco aceptaron reparar a las víctimas de esta manera.

Zamora dijo que el proceso sería supervisado y evaluado por la Universidad Libre, quien asumirá el rol de mediador en el marco del caso de justicia restaurativa que se adelantaría para la reparación de las víctimas.

“Esta es una propuesta transparente y clara que tendrá la presencia de un tercero neutral que es la Universidad Libre (…) Este proceso de mediación es un desarrollo normativo que está establecido en la Ley y por esa razón no se trata de una concesión particular ni de un acto voluntario que no tenga un respaldo normativo”, explicó Zamora en entrevista con La W.

Emilio Tapia y Luis Fernando Duque / Caso Centros Poblados - Foto: Archivo Semana

Sobre la reglamentación de este proceso, Zamora señaló que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, quien deberá actuar “como mediador”, por lo que deberá estar certificado por el ente acusador para cumplir unos requisitos.

El papel de la institución educativa parte del capítulo de Justicia Restaurativa del Código Penal, artículo 523, “en el cual se establece la posibilidad de buscar una mediación como una de las figuras que van a permitir la recuperación de los recursos en favor del Estado”.

Sin embargo, tras el anuncio del ministro Lizcano, se espera que se planteen otras medidas restaurativas al millonario desfalco.