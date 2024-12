SEMANA conoció el caso de una disputa en la junta directiva del programa Computadores para Educar, adscrito al Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones (TIC) entre Felipe Antonio Olaya, director del programa y Juan Fernando Suárez Rosas, exsubdirector del programa, quien denunció a su jefe ante el Ministerio del Trabajo por supuesto acoso laboral.

En el documento en el que Suárez relata su denuncia, dice que supuestamente Olaya tenía un “trato humillante” contra él en las reuniones directivas en las que participaban y que lanzaba comentarios como: “El subdirector operativo al parecer no es capaz o no cuenta con las competencias necesarias para poder emitir y entregar los informes solicitados para los entes de control”, señaló.

Según Suárez, esta situación se presentó en tres reuniones directivas. El exsubdirector dice que de los 10 procesos contractuales que le fueron asignados como supervisor, en ninguno se le fue entregada información de manera formal para ejercer una vigilancia normativa de la responsabilidad asignada.

La entidad hace parte del MinTIC. | Foto: Ministerio de las TIC

“Este tema es supremamente delicado, pues el señor Olaya Arias, me exigía de manera constante que le certifique información de procesos anteriores a mi llegada a la entidad”, dice Suárez en su queja.

Además, asegura que Olaya le pedía que solicitara por escrito el permiso para sus estudios doctorales.

Uno de los reclamos es que supuestamente lo necesitaba 24/7 y que si no cumplía, debía presentar su renuncia. “Esta práctica se convirtió en una de las más terribles debido a que el director conocía que los viernes yo solo podría atender los asuntos laborales vía teletrabajo y él de manera premeditada adicionó reuniones directivas presenciales para los viernes”, aseguró.

Igualmente, agregó que esa “sobrecarga laboral” se reflejaría en que el director le solicitaba informes extensos, resaltándolos en colores rojos y amarillos en los que le daba espacios de tiempo “improrrogables” de uno o dos días o a veces eran solicitados para el siguiente día a las 7 a. m.

Dice que tampoco lo dejaba asistir a las citas médicas. “Negativa a poder atender citas médicas. En varias ocasiones fui víctima de gritos y malos tratos debido a que la EPS Sanitas me asignó citas para los días lunes a las 7:00 am y como coincidía con la reunión directiva el señor Felipe Antonio Olaya Arias, me llamaba desde su celular y en presencia de todo el equipo directivo aducía de manera desobligante y con gritos que la reunión quedaba cancelada por mi culpa”, afirmó.

Finalmente, dice que fue despedido “sin justa causa”. “El señor Olaya Arias, no conforme con las acciones arbitrarias en mi contra y no conforme con haberme dejado sin trabajo, dio la directriz para que no pudiera realizar un back up (respaldo) normativo, pues él sabe que aquí yo guardo algunas copias y soportes de mi escrito por acoso laboral en su contra”, aseguró el denunciante, quien pidió una copia de esos correos y que se escuche el testimonio del equipo directivo del programa.

SEMANA contactó a Olaya para conocer su versión de los hechos. Según dijo, no son ciertas las denuncias de su antiguo subordinado y que, en cambio, en esa dependencia ha encontrado serias irregularidades que ya ha denunciado ante los entes de control y la Fiscalía.

La entidad se encarga de distribuir computadores, según las necesidades, en el país. | Foto: BBVA Colombia

Afirmó que no es cierto que no le permitía asistir a sus citas médicas o de estudio y que en ningún momento le pedía estar disponible siempre, sino que tenía un descanso como cualquier otro trabajador. Incluso, dijo que los viernes el exsubdirector se iba de la ciudad a pesar de que sus clases eran virtuales y no cumplía con sus tareas en la entidad.

“Eso es absolutamente falso y todo se puede documentar. Computadores para Educar es una asociación que se rige por el Código Sustantivo del Trabajo. Los trabajadores son contratados por contrato laboral a término indefinido y cualquier tipo de permiso se tramita. Eso no tiene ningún inconveniente. Nunca un trabajador no se le permite no asistir a ninguna cita ni ahora ni antes”, afirmó el director del programa.

“Son mentiras y falsedades que no tienen ningún tipo de prueba porque eso no es cierto. Este exsubdirector que fue retirado, de esta subdirección que es absolutamente crítica y que tiene serias denuncias por parte mía en Contraloría General, en Procuraduría y en Fiscalía, nunca tramitó permiso de estudio. Lo que él manifestó es que hacía un doctorado a distancia”, aseguró el director.

“El señor todos los viernes se iba de la ciudad, incluso pudiendo estar en Bogotá. Nunca entregó ningún tipo de certificación que dijera que tenía que estar conectado permanentemente porque es un doctorado virtual”, agregó. Y dijo que no presentaba los informes que solicitaban los entes de control a la entidad y que por esos incumplimientos habría sido retirado de su cargo.