Luis Ernesto Gómez, quien hizo parte de la campaña de Petro, le pide no perder más el foco: “Hoy sus luchas no son Palestina, deberían ser Colombia, su desigualdad y sus necesidades”

Presidente @petrogustavo toda su vida ha consistido en luchar, pero hoy sus verdaderas luchas son más importantes que Palestina o el cambio climático. Sus principales luchas son Colombia, su desigualdad y sus necesidades. Por favor no pierda más el foco. https://t.co/5tcPbnKPBM

Gómez, visiblemente molesto, le respondió: “Presidente, toda su vida ha consistido en luchar, pero hoy sus luchas no son Palestina ni el cambio climático. Sus luchas deberían ser Colombia , su desigualdad y sus necesidades. Por favor, no pierda más el foco”.

La primera semana de diciembre, cuando la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la controvertida reforma a la salud en primer debate, Gómez no quedó contento con el texto final y no se quedó callado.

Además, lanzó una fuerte advertencia: “Si el Senado no corrige, se perderán miles de vidas”.

Gómez no tiene problema en reconocer que él ha sido crítico de varias cosas que ha hecho el Gobierno, “pero claramente no me arrepiento de votar y haberle hecho campaña a Gustavo Petro”, señaló en su momento.