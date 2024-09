Luis Felipe Henao no renunciará a su candidatura a la Procuraduría, pese a inminente elección de Eljach: “Haremos acto de presencia”

SEMANA: Existe un virtual ganador de la elección del nuevo procurador, ¿qué opina?

Luis Felipe Henao (L.H.): Creo que la carrera por la Procuraduría iba muy bien antes de que el presidente presentara su ternado, Gregorio Eljach. Todos sabemos que es una persona que lleva más de 20 años en el Congreso de la República, que tiene una relación muy estrecha con cada uno de los congresistas. Era el único que era capaz de derrotar a los candidatos presentados por las cortes, sin hacer mucho esfuerzo. Es tan así que se aceleró el proceso de elección. No tuve oportunidad de presentar la propuesta a los partidos.

El presidente renunció a ternar a uno de su lista porque sabía que no iban a alcanzar. Por eso recurre a Gregorio Eljach.

SEMANA: ¿Cree que al presidente le falta coherencia al escoger a Gregorio Eljach como su ternado?

L.H.: Todo el respeto a Gregorio Eljach como persona y profesional. Tengo la oportunidad de conocerlo desde hace muchos años, y sobre la persona no tengo ninguna duda, en su desarrollo profesional tampoco.

Lo que pasa es que el presidente había hecho una convocatoria, tenía personas que, además, tenían mucha experiencia en el punto de vista jurisdiccional. Renunció a ternar una persona cercana a sus ideales políticos por ganar la Procuraduría. Tomó una decisión pragmática. Siempre he dicho que gana perdiendo, que se sacó un ojo para no quedar ciego, para evitar que tuviera un ente de control que estuviera en todos los casos que se han denunciado. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) y lo que pasa en la Agencia Nacional de Tierras, así como lo que se denunció sobre las relaciones con inmobiliarias. También es necesario un procurador que investigue lo que el mismo presidente ha denunciado, lo que pasó con el Ocad Paz y con los recursos de la pandemia.

El presidente renuncia a ternar a una persona de él para no perder, porque sabe que tiene una debilidad en el Congreso. Es incoherencia. Una de las banderas del presidente era la lucha contra la corrupción, pero creo que el gobierno está mostrando que está muy alejado de esta bandera.

SEMANA: ¿Por qué dice que los corruptos van a vivir sabroso?

L.H.: No me refiero a Eljach. El presidente de la República ha tenido una posición muy fuerte contra la Procuraduría. Ha señalado que la quiere acabar y uno de los requisitos que el presidente ha señalado es que ninguno de los elegidos popularmente puede ser suspendido o sancionado por la Procuraduría. Hemos visto eso cuando la Procuraduría ha tomado decisiones, por ejemplo, sobre Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. El presidente siempre ha salido a señalar que la Procuraduría no tiene la competencia, cuando para la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Constitución Política es fundamental para la lucha anticorrupción.

Gregorio Eljach y Gustavo Petro. | Foto: FOTOS: SEMANA.

SEMANA: ¿Podría agravarse la corrupción?

L.H.: Así es. El presidente no quiere que ningún alcalde o gobernador pueda ser investigado por la Procuraduría. Bajo el criterio del presidente no lo puede hacer. Es una posición reiterativa. El presidente lleva el tema de convencionalidad a su máxima aplicación, lo cual llevaría a que no se pudiera investigar a ninguna persona elegida popularmente.

SEMANA: ¿Cree que Gregorio Eljach quedará en deuda con los congresistas y partidos tras ser elegido procurador?

L.H.: Gregorio es una persona que se debe a los congresistas. Lleva 20 años en el Congreso. Por esta razón, de una forma meteórica tuvo todos los apoyos. Esperamos que los compromisos que haya adquirido con los mismos no le impidan desafiar una gran Procuraduría, pero es una persona que tiene unos lazos comunicantes muy fuertes con el Congreso de la República.

SEMANA: ¿Piensa que en cuatro años podría no haber Procuraduría?

L.H.: La labor de Gregorio frente a la lucha contra la corrupción, de llegar a ser elegido, va a determinar si es el último procurador. Necesitamos una Procuraduría más preventiva, menos reactiva, y mucho más moderna. Creo que es una institución fundamental para la democracia. Espero que no se marchite y salga revitalizada.

SEMANA: ¿Usted ha pensado en renunciar antes de la elección?

L.H.: No he pensado en renunciar a mi aspiración. Tengo un mandato por parte del Consejo de Estado, lo estoy llevando hasta el último día de la elección. Todos me vieron de oficina en oficina en el Congreso de la República. No he pensado en renunciar.

SEMANA: ¿Qué va a pasar el 2 de octubre, día de la elección?

L.H.: Va a haber un acto de trámite, donde no creo que nos escuchen. Haremos acto de presencia, le diremos al país cuáles eran nuestras propuestas. Después, inmediatamente, será elegido Gregorio Eljach, casi por unanimidad.

SEMANA: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la elección de Gregorio Eljach?