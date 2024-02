“Mancuso ha hecho méritos de acusarme, de mentir”: Álvaro Uribe reaccionó ante el regreso del exjefe paramilitar a Colombia

“Mancuso miente, jamás se reunió conmigo. Nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería. No tuvimos conversaciones. En la campaña presidencial, me negué a reunirme con él como quedó públicamente establecido. Y también, públicamente, desautoricé que me apoyara en Barrancabermeja, como me había dicho el padre De Roux”, continuó el expresidente.