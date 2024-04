“Marcharemos para que vuelva la felicidad”: exministro Rudolf Hommes y las razones por las que saldrá a las calles este 21 de abril

“El 21 marcharemos para que vuelva la felicidad a Colombia”, aseguró Hommes en sus redes sociales. Y expresó que el próximo domingo marchará por la “Colombia potencia de la honradez, la justicia, el orden, la seguridad, el empleo, el crecimiento incluyente, el buen gobierno. No más cháchara”.

Rudolf Hommes no se reconoce como un hombre de izquierda. Menos de derecha. Por eso, ha pedido abiertamente desde sus redes sociales que la movilización de este fin de semana sea genuina, no corresponda a ningún partido política y que sea convocada exclusivamente por colombianos que no se sienten conformes con las decisiones del gobierno de Gustavo Petro.