María Carolina Castillo habla en SEMANA de los 10 años de Probogotá: “hemos ayudado a resolver problemas estructurales en la región”

María Carolina Castillo (M.C.C.): Los centros de pensamiento tienen una relevancia muy grande en la sociedad, porque ayudan a mirar los temas con dos perspectivas, una que es de interés general o bien común, y la otra con una mirada de largo plazo. Y Probogotá a lo largo de estos años ha contribuido en la creación, justamente, de esa mirada de largo plazo, a resolver problemas estructurales que tenía o que ha afrontado Bogotá en la región. El primero de ellos es de asociatividad regional . Bogotá no había logrado entrar a una figura de gobernanza por encima de los municipios que sí la tienen la mayoría de las aglomeraciones urbanas en Colombia, que son las áreas metropolitanas. Y a partir de una propuesta que hizo Probogotá con un cambio en esa estructura de asociatividad, fue que se creó la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca. Y sí que vemos que llegó un muy buen momento y sí que creemos que ayudó y está ayudando a tener una visión conjunta entre Bogotá y los municipios próximos de cómo debe ser su desarrollo, las entradas y salidas a la ciudad de Bogotá, que tal vez le pesan tanto en la calidad de vida a los ciudadanos en esas conmutaciones y en ese trancón.

M.C.C.: Probogotá no ha cambiado mucho y eso es una ventaja del sector privado, que logra trascender independientemente de los presidentes ejecutivos en este caso. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos más experiencia, más conocimiento y un acumulado mayor de contenido. Tenemos una mirada más profunda en aquellos estudios que al principio Probogotá decidió hacer. Probogotá tuvo una campaña de comunicaciones muy interesante sobre el valor de la ciudad y nosotros hoy ya la hemos logrado trascender a política pública y estoy deseando incidir en una campaña en torno al sistema de transporte público para hacer transmisiones al metro, que tanto lo van a necesitar para que haya educación ciudadana.

¿Dónde hemos agregado desde que yo estoy a cargo? Dos temas que considero que son relevantes, primero la mirada de inclusión de jóvenes en la empleabilidad, que es un reto enorme, donde a partir de la semana empresarial Probogotá tiene que tener la capacidad de responder desde el sector empresarial a ofrecerle un proyecto de vida a esos jóvenes de la ciudad, a esos 1.700.000 jóvenes que tiene Bogotá y ese porcentaje alto de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y el segundo tema, que es muy importante, es un fuerte componente en materia ambiental.

Hemos hecho dos miradas importantes en los servicios ecosistémicos en el entorno de Bogotá y de los municipios de La Sabana , y ahí creemos que hay un aporte grande en esa discusión que casi siempre es técnica y que pone en una falsa tensión desarrollo y sostenibilidad ambiental, y nosotros creemos que son más compatibles y que lo que hay que hacer es proyectos que cumplan con los mayores estándares ambientales, pero no frenar el desarrollo, por no entender que se pueden diseñar mejores proyectos que cumplan con toda la mirada ambiental.

M.C.C.: Esos son los dos principales que se dicen rápido, pero son de una enorme complejidad, porque el consenso político que requirió la Región Metropolitana se dio solo después de 50 años, y fue entender que la figura que existía en la Constitución no le servía a Bogotá, entonces se había entendido eso en la dinámica de la estructura orgánica del Estado, pero además con la mirada de la viabilidad política fue muy relevante. Y la segunda vuelta de la alcaldía, pues ataca una de las principales problemáticas, que es este debilitamiento de la condición democrática para el gobierno, entonces sin duda esos son los dos más relevantes.

Lo siguiente es acompañar de la mejor manera unas recomendaciones de política pública para dar un salto enorme en tecnología, en materia de interoperabilidad del sistema de transporte público. Y el último, pero no menos importante, es consolidar nuestro programa de jóvenes. Queremos que las empresas se vuelquen a modificar la forma como buscan el talento y cómo vinculan los jóvenes a obtener empleo. Este año hicimos el piloto en cinco empresas, y le salió muy bien.

Ahora, el alcalde tiene dos desafíos en materia de servicios públicos, que hace muchos años no enfrentábamos. Hay un instrumento de planificación a 30 años, y desafortunadamente el desarrollo entre los requisitos ambientales, y en particular las licencias ambientales, y la realidad de demanda de servicios de los ciudadanos en las ciudades. En particular, ahí tiene una tarea por terminar de asumir, y retos grandes con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que está en el país limitando la posibilidad de desarrollar proyectos.