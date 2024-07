María Fernanda Cabal denuncia amenazas en su contra y pide a la Fiscalía investigar a presuntos responsables

María Fernanda Cabal hace vaticinio aterrador

La ‘paz total’ promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha sido efectiva. En contraste, la seguridad en las regiones está en alerta y los grupos criminales siguen haciendo de las suyas.

“Los grupos armados están en un festín. Está creciendo la coca, están talando los bosques (...), están llenándose de armas ilegales y de última generación para tumbar helicópteros, de drones para asesinar soldados y policías. Estamos en una realidad macabra que Petro no quiere ver porque él no vive esa misma realidad; él vive su ‘paz total’ que no existe”, expuso Cabal.