María Fernanda Cabal dice que José Félix Lafaurie está aburrido en negociaciones con el ELN: “Ay, pobre mi maridito”

María Fernanda Cabal, una de las senadoras de oposición que convocó a las manifestaciones contra las reformas que propone el presidente Gustavo Petro, se compadeció de su esposo, José Félix Lafaurie, miembro del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz que se adelantan con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El equipo negociador del Gobierno está en México desde hace unos días para adelantar el segundo ciclo de negociaciones con el grupo subversivo, en el que, entre otras, se buscará llegar a un acuerdo para decretar el cese bilateral al fuego, en especial tras la salida en falso del presidente Petro el pasado 31 de diciembre, cuando lo dio por hecho.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, fue uno de los miembros del equipo de Gobierno que anunció el segundo ciclo de negociaciones en sus redes sociales con una fotografía en la que no se ve muy sonriente, como el resto.

“Inicia el segundo ciclo de negociaciones en México con el ELN. La expectativa es que se avance pensando en las transformaciones con impacto en las regiones afectadas por las violencias multicrimen que sufren quienes viven en ellas y… las padecen. Delegación del gobierno”, fueron las palabras con que Lafaurie acompañó la imagen.

Este 14 de febrero, la senadora María Fernanda Cabal hizo eco de la foto subida por su esposo para lamentar su expresión. “Ay, pobre mi maridito, está aburrido”, mencionó.

A su llegada a México, la delegación de paz del Gobierno Petro indicó que: “Estamos seguros de que, durante el ciclo de Diálogos de Paz que comienza, se avanzará en los temas acordados y, al finalizar, saldrá fortalecido el liderazgo de la Mesa de Diálogos, el apoyo de la comunidad internacional y la confianza de la sociedad colombiana en el proceso”.

Así mismo se confirmó que en esta ronda de paz se sumará la Policía Nacional a los observadores de las Fuerzas Militares, completando así la plena participación de las fuerzas armadas en el proceso de paz.

Por ahora se tiene estimado que el ciclo durará 20 días aproximadamente y habrá dos ruedas de prensa para informar a los colombianos: la primera será después de los 10 días de diálogo y en el cierre de la ronda.

Cabal y su hijo, inconformes con Lafaurie como negociador de paz

En una reciente entrevista en el programa Desnúdate con Eva, María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, y Juan José Lafaurie, su hijo, comentaron qué sintieron cuando José Félix Lafaurie aceptó ser negociador de paz, pero también cómo cambió su relación con él desde ese momento. Incluso confesaron que la decisión del presidente de Fedegan de aceptar la petición del mandatario colombiano fue tomada después de una conversación telefónica con Álvaro Uribe Vélez.

A la presentadora Eva Rey, la senadora María Fernanda Cabal le confesó que sí le molestó que su esposo aceptara, porque es ella, no solo como senadora, sino por lo que ha vivido, quien más sabe del conflicto en Colombia entre ellos dos.

“Sí, ha habido diferencias porque él, sabiendo mucho más que yo por la experiencia de la vida, en los temas de guerra y de violencia yo sé más que él. Y se lo dije, le dije: ‘Bueno, a lo mejor te pusieron en calzas prietas’. Pero finalmente la decisión la tomamos porque llamamos al presidente Uribe (sic). Yo me sentí muy incómoda porque yo tengo una línea sólida, yo no mudo de piel”, comentó Cabal.

Entretanto, Juan José Lafaurie afirmó: “Para mí, la tesis que siempre se defendió aquí fue que uno no negocia con terroristas ni criminales. Entonces, cuando a mí me cuentan, yo no lo creía. Dije, no, eso debe ser mentira, y cuando veo la nota periodística, inmediatamente la mando por el grupo de la familia y le digo un poco de cosas”.