María Fernanda Cabal, escandalizada porque 40 carrotanques de la UNGRD siguen al sol y al agua en batallón: “Campeones en corrupción”

Según María Fernanda Cabal, “Gustavo Petro y sus funcionarios son campeones de la corrupción. No solamente en su gobierno se robaron la UNGRD, sino que luego de una inversión de $ 46.800.000.000 en carrotanques, no está funcionando ninguno mientras se deterioran en un parqueadero de la Guajira”.

“La razón por la que esos carrotanques se detienen es porque estos hampones no los aseguraron. Ahí se genera el escándalo. Si estos carrotanques no se hubieran parqueado en el batallón de Uribia, probablemente Olmedo hoy seguiría siendo director de la UNGRD. No se han podido asegurar. Logramos conseguir un seguro en reposo, todo este escándalo ha llevado a muchas aseguradoras a no aceptar el negocio. Ellos intentaron asegurarlos, pero seguramente por los sobrecostos, no pudieron”, explicó en ese momento.